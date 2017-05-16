В Сочи проходит учебно-тренировочный сбор кинологов МЧС России

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В период с 15 по 20 мая 2017 года на базе ЮРПСО МЧС России проходят учебные сборы кинологов МЧС. Для повышения профессиональной квалификации в Сочи прибыли спасатели из городов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также г. Казань. В рамках сбора будут проводиться занятия по теме: «Поисково-спасательные работы в условиях крупномасштабных ситуаций природного и техногенного характера».

Несмотря на проливной дождь, 15 мая состоялось торжественное открытие сборов.

«Собрались мы с вами по двум очень важным поводам, - приветствовал участников начальник Южного спасательного отряда МЧС России Андрей Пазынич. - Первое – это сертификационные испытания кинологических расчетов, и второе – двухдневные комплексные тактико-специальные учения, которые и станут венцом вашего боевого мастерства! Я желаю всем успехов и повышения профессионализма».

На сегодняшний день все кинологические расчеты уже прошли сертификацию и теперь у них впереди самое сложное и интересное – участие в учениях, где сотрудники МЧС продемонстрируют свою профессиональную подготовку не только, как кинологи, но и в первую очередь, как спасатели. Также, во время сборов со спасателями проводят практические занятия специалисты «Центра экстренной психологической помощи МЧС России». Всего на сборы в г. Сочи прибыли 40 участников.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России