Шнуров прокоментировал клип Алиса Вокс «Не лезь в политику, малыш, иди учи матчасть»

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Экс солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс выпустила клип посвященный малолетним революционерам. Клип уже собрал более полумиллиона просмотров.

Бывший работодатель Алисы, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров ответил на новое творение бывшей солистки стихами.

Против унылой вялой скуки,

Что под искусством эти ***,

Нам втюхать сильно так хотят.

Всем лайкать, ****, теперь котят?

Живите, дети, мол не шибко,

В свободе кроется ошибка.

Нет, малыши не дураки,

***** не станут есть с руки

Напомним, что 27 марта в Москве и еще нескольких городах России на акции протеста организованные Алексеем Навальным вышло большое число подростов. Некоторые острословы окрестили данную акцию "Революцией пубертатногг периода" или "Революцией прыщавости".

Полная версия Стихотворения Сергея Шнурова доступна на его странице в инстаграм . ВНИМАНИЕ ненормативная лексика +18.