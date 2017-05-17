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/Общество/

В Новороссийске изъято полтонны незаконно реализуемого пива

МВД России по городу Новороссийску выявили три факта незаконной реализации алкогольной продукции. В ходе рейдов полицейские проверили магазины, расположенные на первых этажах многоквартирных домов.

Из трех торговых точек, в которых осуществлялась незаконная реализация алкогольной продукции, полицейские изъяли 17 кег с пивом, общим объемом более полтонны.

В отношении правонарушителей сотрудники полиции составили протоколы по части 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Кроме изъятия предмета правонарушения санкции данной статьи предусматривают выплату административного штрафа.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Общество

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