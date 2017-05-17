В центре Ростова во время дорожных работ нашли древний скелет

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Дорожные рабочие обнаружили человеческий скелет в центре Ростова-на-Дону на улице Станиславского.

17 мая при проведении дорожных работ рабочии откопали человеческий скелет на глубине около полуметра.

Специалисты «Археологического общество Кубани» заявили, что останкам порядка 2 тысяч лет. Исследователи уверяют, что в ближайшее время из земли извлекут еще как минимум два скелета. Когда антропологи завершат все необходимые процедуры, останки захоронят или передадут в музей.

Источник: DonDay