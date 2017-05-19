В ГМУ прошло заседание психологического клуба «Молодая семья»

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Курсанты Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, обучающиеся на юридических и экономических специальностях, приняли участие в серии заседаний психологического клуба «Молодая семья», обсуждающего актуальные и наболевшие проблемы, возникающие в брачных союзах.

На заседаниях курсанты совместно с преподавателями и представителями управления воспитательной работы обсуждали такие темы, как статистика брачных разводов, воспитание семьи в мировых религиях, символика колец (история появления символа кольца в парах, связывающих друг друга узами брака), ценности, традиции и обычаи в современных семьях, нетрадиционные браки и их влияние на общество.

Важность и необходимость открытого диалога по вопросам создания и укрепления брачных союзов, особенно молодых и еще неокрепших, была отмечена в ГМУ уже давно. Именно поэтому на протяжении года с учащимися проходят встречи в рамках клуба «Молодая семья». Изучение общей статистики бракоразводных, тенденций и стремлений сегодняшней молодёжи, состоящей в браке, очень важный процесс, абсолютно правильно вписывающийся в учебную деятельность, помогающий представителям обоих полов понять друг друга, разобраться в себе и даже осуществить расстановку приоритетов, касающихся собственной семьи. Ведь к сожалению, ежедневно расторгают свои узы множество семей, которые могли бы и дальше существовать, и становиться более крепкими и любящими. К тому же статистика показывает, что только в Новороссийске 6 из 10 пар разводятся, и это не может не настораживать.

Курсантами в общем диалоге было отмечено, что важно разговаривать друг с другом, оказывать внимание и заботу своему супругу и не забывать о том, что понимание и принятие ситуации позволит любой семье преодолеть все барьеры на пути к долгой совместной жизни.