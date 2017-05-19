В Новороссийске пройдет фестиваль «Кубанские каникулы» под девизом: «Я успешен! Я не курю!»

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В последний день весны и Всемирный день без табака, 31 мая 2017 года, с 16 до 19 часов в парке имени Ленина пройдёт традиционный фестиваль «Кубанские каникулы» под девизом «Я успешен! Я не курю!».

Организатором фестиваля выступает городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, также в подготовке мероприятия принимают участие: управление образования, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, управление здравоохранения, наркологический диспансер, подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Новороссийску, отдел по делам молодежи, администрации внутригородских районов, образовательные организации города.

Фестиваль нацелен на то, чтобы обратить внимание общественности на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, употребления наркотических веществ, алкогольной и табачной продукции.

В ходе фестиваля будут представлены работы школьных агитбригад, направленные на позиционирование здорового и успешного образа жизни. Ребята попробуют свои силы в творчестве и спорте!

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в мероприятии.