«Ленивые и немотивированные»: что не нравится краснодарским работодателям в выпускниках

/Общество/

Впереди выпускные экзамены, а значит, скоро рынок труда получит новых специалистов, только что защитивших дипломы. Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру узнал у краснодарских работодателей, какие качества выпускников создают проблемы при трудоустройстве и влияют ли тройки в аттестате на получение работы.

Как показало исследование, краснодарские компании готовы брать к себе выпускников без опыта: так у 69% опрошенных за последние полгода были вакансии, на которые они рассматривали таких соискателей. А у каждого второго работодателя, 59%, они открыты и сейчас.

Оценки в дипломе все менее важны для компаний: сейчас это значимо для 17% работодателей, тогда как в 2016 году - для 32%. Треть, 34%, ответили, что они обращают внимание на этот показатель в зависимости от вакансии. Для 49% средний бал диплома кандидата не имеет никакого значения.

Наличие именно красного диплома станет дополнительным плюсом для 30% работодателей. Правда, для большинства, 58%, цвет диплома не имеет значения, а каждого десятого, 12%, отличники даже раздражают.

При этом 27% работодателей согласны с утверждением, что те, кто хорошо учился в ВУЗе, имеют больше шансов на успешную карьеру.

Главная же проблема выпускников, которая может им помешать получить работу, по мнению 75% руководителей Краснодара, - завышенные зарплатные ожидания. 42%, рассказали, что юных соискателей подводят слабые коммуникативные навыки. Каждый третий работодатель, 31%, не находит у выпускников навыков какой-либо трудовой деятельности, а 28% - опыта именно по нужной специальности. Почти каждый пятый, 18%, отказывает из-за неуместно внешнего вида молодежи.*

*Можно было выбрать несколько вариантов ответа

Также работодатели жалуются на отсутствие у выпускников желания работать, безответственность и отсутствие дисциплины. Их раздражает желание соискателей получать высокую зарплату, но выполнять при этом минимум обязанностей.

Опрос проводился на сайте Зарплата.ру с 10 по 16 мая 2017 путем онлайн-анкетирования зарегистрированных работодателей Зарплата.ру.

Источник: Зарплата.ру