В Новороссийске станет на одну сельскохозяйственную ярмарку меньше

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Крайне своеобразно поняли в управлении торговли Новороссийска президентский посыл на развитие малого бизнеса и импортозамещение. Руководители городской торговли решили выгнать фермеров, среди которых много казаков, с одной из последних постоянных сельхоз ярмарок. Расположившись между 2-й очередью ТРЦ и сельхозрынком ярмарка ежедневно принимала сотни новоросийцев, давая работу десяткам продавцов и производителей. Еще в прошлом году заключены договора срок которых истекает в конце лета начале осени и вот сюрприз.

Как пояснили представители торгового люда, им предложили убраться по-хорошему, объясняя необходимость свернуть ярмарку отсутствием фермерских рынков в центре города в цивилизованных странах.

- На наше замечание про подписанные администрацией договора, обратил внимание только председатель городской Думы. Остальные просто игнорируют документы. Предписание покинуть ярмарку просто «швырнули в лицо». У меня огромная теплица с помидорами. Её строили зная, что есть место где урожай можно продать. А управление торговли отдаёт крестьянина на растерзание перекупщикам. Уже подходили представители и предлагали сдать урожай за копейки. Говорит один из фермеров.

Стоит отметить, что фермерам предложили разъехаться по ярмаркам выходного дня. Однако, по словам сельхоз производителей — это даже не смешно. Клубнике и помидорам не объяснить, про выходной день и ярмарку. Собранная в понедельник клубника к субботе станет удобрением. А помидоры придется собирать зелёными.

Чем закончится конфликт угадать не сложно. В итоге Новороссийск потеряет еще одно место где продавали картофель, выросший в земле и помидоры, созревшие на ветке, а не в трюме корабля.