В Тамани установили скамейку с видом на Крымский мост

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Скамейку с официальным логотипом Крымского моста установили на смотровой площадке в Тамани.

Скамейка размещена недалеко от памятника морякам-десантникам Черноморского флота «Пушка Лендера», откуда открывается панорамный вид на стройку. Выполнена она в сине-голубых тонах – это цветовая гамма официального логотипа Крымского моста, который и лег в основу композиции.

В церемонии открытия приняли участие строители, представители администрации Таманского сельского поселения и член Общественного совета по строительству Крымского моста, депутат Государственной Думы РФ, чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Источник: инфоцентр «Крымского моста»