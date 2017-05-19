В Общественная палата призывает россиян помочь сгоревшей библиотеке

/Общество/

12 мая в поселке Плесецк Архангельской области в результате пожара был уничтожен книжный фонд и здание центральной библиотеки. В настоящее время региональное министерство культуры оценивает урон, однако уже известно, что огонь уничтожил более 70 тысяч книг. Как сообщили представители библиотеки, в ряде городов области уже открылись пункты сбора книг, задача которых - сформировать ядро новой библиотеки, однако член ОП РФ, инициатор акции #АгроМания, направленной на помощь библиотекам, Павел Сычев призывает подключиться к восстановлению книжного фонда всех россиян.

Многие говорят, что культура чтения в стране исчезает, но одно можно сказать точно: она исчезнет, если мы с вами будем проходить мимо таких событий. Жители Плесецка хотят читать, хотят развиваться, и нам кажется, что мы все должны им помочь, когда огонь лишил их такой возможности. Реальная помощь - эта одна книга из вашего фонда, отправленная жителям Плесецка”, - отметил Сычев.

По его словам, на сайте акции #АгроМания помогиселу.рф (http://xn--c1aeinblbfxw.xn--p1ai/chitaypleseck) опубликован перечень книг, которые просят присылать представители библиотеки. Направлять книги неравнодушные граждане могут по адресу: 164262, Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Ленина, 29. Кроме того, член ОП РФ объявил о запуске флешмоба #ЧитайПлесецк в соцсетях.

Напомним, всероссийская акция #АгроМания, направленная на помощь сельским библиотекам России, призвана восполнить дефицит книг в сельских библиотеках. В 2016 году благодаря помощи активных россиян в библиотеки удалось передать более 70 тысяч книг. Сайт акции #АгроМания помогиселу.рф позволяет каждому неравнодушному гражданину оставить заявку на открытие пункта сбора книг в своем городе, а представителям сельских библиотек — создать заявку на их получение.