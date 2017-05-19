Крупнейшая выставка экзотических питомцев пройдёт в Перми

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1 июля, в Перми пройдёт Всероссийская выставка-ярмарка «Заморская роскошь», участниками которой станут около ста владельцев морских свинок, карликовых кроликов и африканских ежей, а судьями – ведущие эксперты России и Чехии.

В судейский состав «Заморской роскоши» вошли заводчик и владелец питомника морских свинок CHS Westminster (Дубне, Чехия) Петр Теймл, заводчик и владелец питомника морских свинок Cavy Duna Наталья Волкова (Тверь, Россия) и руководитель обществ заводчиков декоративных животных «Русская Ангора» и «Аркаим» Ольга Перминова (Москва, Россия). Судейство выставки будет проходить одновременно по английской и европейской системам. Идея выставки «Заморская роскошь» принадлежит домашнему зоопарку FamilyZoo.

В воскресенье, 2 июля, в рамках выставки «Заморская Роскошь» все владельцы животных примут участие в программе специализированных тематических лекций от профессиональных заводчиков морских свинок, карликовых кроликов и африканских ежей. Мероприятие пройдёт на территории курорта «Тенториум SPA»