Профайлинг: не спрятаться, не скрыться

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Как вычислить в толпе террориста или потенциального преступника? Можно ли «сыграть» на опережение и обезвредить его до того, как он претворит свои планы в жизнь? Где учат этому искусству?

О новой технологии оценки и прогнозирования поведения человека рассказывает начальник кафедры психологии и педагогики Краснодарского университета МВД России подполковник полиции Анна Таганова.

- Анна Александровна, сравнительно недавно в мире заговорили о новой технологии предупреждения преступлений - профайлинге. Что же это такое?

- Это метод, позволяющий выявлять людей, планирующих совершить преступление или склонных к неадекватным поступкам путём наблюдения за их поведением, особенностями внешности, эмоциями, речью. С его помощью можно эффективно бороться с терроризмом и экстремизмом превентивно. Такой подход совмещает в себе теоретические наработки и многолетний практический опыт работы психологов разных стран.

Безусловно, каждый сотрудник, задействованный в обеспечении безопасности массовых спортивных, политических, культурных мероприятий, должен уметь заметить в толпе людей с деструктивными намерениями. А для профайлеров, несущих службу в общественных местах, основная работа в том и состоит.

- И как работает технология?

- Дело в том, что у человека, который замышляет недоброе, есть специфические отличия во внешности, поведении, даже в документах, удостоверяющих личность, и его вещах. Изучение и систематизация этих особенностей позволяют создать профиль, на основании которого человека из толпы можно классифицировать как неопасного или потенциально опасного. Исходя из этого, тот или иной людской поток «обрабатывается» по определённой схеме, что позволяет выявить подозрительные и критические признаки индивида. Позитивные с большой степенью вероятности будут свидетельствовать о непричастности наблюдаемого к криминалу. Негативные - наоборот являются тревожными индикаторами.

- Можно ли заранее составить порт­рет типичного правонарушителя?

- Для каждого вида массового спортивного мероприятия есть свой «типовой участник», соответствующий по внешним признакам целям события. Все «отклонения» от данного образа должны вызывать подозрения. Профайлер определяет статус каждого лица с точки зрения его возможной причастности к возможному противоправному действию. Самый простой пример: подозрительным для специалиста будет выглядеть человек, утверждающий, что он является ярым фанатом спортивной команды, однако обладающий при этом нехарактерным внешним видом и не имеющий обычных для болельщика атрибутов. Выявление этих «отклонений» должно происходить на основе беспристрастного логического анализа имеющихся в распоряжении сотрудника фактов, полученных в результате наблюдения и опроса при проведении досмотровых мероприятий.

- Внедряется ли сейчас технология профайлинга в процесс подготовки российских полицейских?

- Краснодарский университет одним из первых среди ведомственных вузов разработал и внедрил в учебный процесс программы подготовки специалистов в области практического использования профайлинга. Наши курсанты проходят обучение по авторскому курсу «Профайлинг как метод обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры». Универсальность данной технологии позволяет обучать и другие категории слушателей. В университете получают знания сотрудники МВД России, обеспечивающие безопасность на транспорте и при проведении массовых мероприятий, представители подразделений ГИБДД и уголовного розыска. Помимо этого, в 2014 и 2015 годах обучение основам профайлинга прошли работники бывшей Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, психологи Федеральной службы исполнения наказаний России. Особую категорию слушателей курса составляют представители правоохранительных органов иностранных государств.

- А существуют ли особые требования к обучаемым?

- Несомненно, сотрудники, которых направляют для повышения квалификации, проходят тщательный отбор. Предварительными условиями поступления на данный курс являются наличие высшего психологического или юридического образования, не менее чем пятилетний стаж в правоохранительных органах и положительная характеристика с места службы. Необходимо отметить, что сложность и многоплановость функциональных обязанностей профайлера требуют наличия у человека не только соответствующих профессиональных и личностных качеств, но и широкого спектра умений и навыков. Понятно, что эффективность профайлинга непосредственно зависит от специалиста, который будет применять данный метод в своей работе.

- То есть вы хотите сказать, что слушатель уже должен обладать рядом специфических черт характера и поведения?

- Конечно. Главная задача профайлера - выявление потенциально опасных лиц, поэтому он должен исходить из того, что каждый прохожий может оказаться террористом, а любой предмет - представлять опасность. В связи с этим подозрительность рассматривается как важная черта характера, но при условии, что она не будет чересчур завышенной. Наличие внутренней дисциплинированности, которая должна ­сказываться на общем подходе сотрудника к работе, начиная от внешнего облика и своевременного прихода на службу и заканчивая неукоснительным соблюдением должностных инструкций, обеспечит высокие показатели деятельности. Самоконтроль, чувство ответственности также будут положительным образом влиять на выполнение профайлером своих обязанностей. Поскольку в работе возможно общение с потенциально опасными лицами, то необходимым качеством является умение оказывать сильное психологическое воздействие. Неуверенный в себе и неорганизованный человек производит негативное впечатление на окружающих, что абсолютно неприемлемо, учитывая специфику проводимой работы.

- Анна Александровна, расскажите, пожалуйста, как проходит процесс обучения профайлингу.

- Наша программа условно разбита на три составные части: получение теоретических знаний, выработка практических навыков и их реализация, что называется, в полевых условиях. Первая включает в себя вводный лекционный курс по основам работы. Вторая, наиболее важная часть - формирование начального опыта в ходе практических занятий. Тут используются разные формы обучения. Так, в рамках тренингов, выполняя определённые упражнения, слушатели развивают профессиональную наблюдательность. Навыки выявления и классификации подозрительных и критичных признаков формируются в процессе просмотра и анализа большого количества видеоматериалов с мест совершения реальных преступлений, заснятых камерами видеонаб­людения. Решение ситуационных задач связано с приёмами распознавания признаков скрыто носимого оружия и взрывчатки на теле человека, выявлением в толпе лиц, способных совершить террористический акт, оценкой актуального эмоционального состояния лица при досмотре и многим другим. Например, путём тайной жеребьёвки в группе участников определяется человек, у которого во время выполнения задания будет находиться пакет с якобы наркотическим веществом. Его задача - взять незаметно из заранее оборудованного тайника в учебной аудитории «товар», спрятать на собственном теле и пройти собеседование. Либо предпринимается попытка пронести через досмотровый пункт огнестрельное оружие или пройти незамеченным с «поясом шахида». Обучаемый ощущает на себе все возможные особенности и подозрительные признаки, которыми может обладать нарушитель правопорядка. При этом срабатывает механизм «прочувствования и осознавания».

Значительная часть учебного времени отведена работе на различных тренажёрах распознавания мимики, металлодетекторах, интроскопах.

Третьей, итоговой составляющей обучения является прохождение практики на базе городского аэропорта. В течение нескольких дней под контролем специалистов слушатели осуществляют предполётный досмотр пассажиров.

В итоге сотрудники, прошедшие курсы повышения квалификации с изучением технологии профайлинга, способны без особого труда распознавать состояния «субъектов», указывающие на возможное наличие противоправных намерений, определять признаки сокрытия опасных предметов, чувствовать ложь по речи и невербальным проявлениям, проводить различные виды опросов в рамках досмотровых мероприятий и проверки документов, устанавливать доверительные отношения с гражданами.

- Есть ли реальная отдача от обучения?

- За два года более 100 сотрудников из разных регионов страны прошли обучение по данному направлению. В университет поступили положительные отзывы от руководителей органов внутренних дел. Эффективность программы подтвердилась и во время несения службы по обеспечению безопасности при проведении крупных спортивных и культурных мероприятий. Например, в городе Сочи - на российском этапе «Формулы-1», III Всемирных военных играх, Всемирных хоровых играх и саммите Россия - АСЕАН.

Только факты

С 6 января по 20 марта 2014 года личный состав сводного отряда Краснодарского университета МВД России нёс службу и осуществлял досмотр личных вещей и багажа персонала и посетителей на олимпийских объектах горного кластера с помощью технических средств. Определялись и выявлялись запрещённые к проносу предметы и вещества: продукты питания, вода и прочие жидкости, металлические, колюще-режущие, аэрозольные предметы и т.д. Слушатели демонстрировали хорошие умения, навыки и знания, в том числе иностранных языков, необходимых в общении с гражданами других стран. Для организации и учёта несения службы личным составом были разработаны посменные постовые ведомости на каждый объект. Вёлся учёт и анализ поступающей информации с объектов несения службы.

За время несения службы на досмотровом оборудовании на объектах горного кластера были изъяты запрещённые к проносу на олимпийские объекты предметы: 1 травматический пистолет ПБ-4-2 «Оса», калибр 18.5 на 55, 1 пневматический пистолет, 2 армейских взрывпакета, 2 электрошокера, 630 ножей, 1 топор, 80 отвёрток, легковоспламеняющиеся жидкости - 18 литров бензина, 3 литра растворителя, алкогольные напитки в количестве 330 литров, наркотические вещества - 45 граммов марихуаны, а также 6 перцовых баллончиков, 16 баллончиков с газом, 57 аэрозольных баллончиков, 5020 виртуальных закладок.

Всего было выявлено более 5200 предметов, запрещённых к проносу на олимпийские объекты, досмотрено более 1 619 000 единиц ручной клади.

Стоит отметить и участие сводного отряда университета в количестве 250 человек в обеспечении охраны порядка в период подготовки и проведения российского этапа чемпионата мира «Формулы-1» в городе Сочи с 1 по 13 октября 2014 года, где личный состав осуществлял досмотровые мероприятия на контрольно-пропускных пунктах «Сочи-парка». Во время проведения чемпионата сотрудниками и курсантами университета было досмот­рено более 200 тысяч человек и изъято более 47 тысяч запрещённых предметов. Руководство объектов отметило высокий уровень подготовки наших сотрудников и курсантов, их дисциплинированность и ответственный подход к выполнению поставленных задач, хорошее знание английского языка, что в значительной мере облегчало работу сотрудников полиции при осуществлении досмот­ровых мероприятий.

В период несения службы нарушений служебной дисциплины не допущено. Поставленные задачи выполнены в полном объёме, без замечаний.

Источник: Объединённая редакция МВД России