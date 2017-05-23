На дороге дети

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С приближением летних каникул детей на улицах нашего города становится все больше и больше. Окончилась школа, появилось много свободного времени, которое можно провести с друзьями.

По статистике, именно во время летних каникул количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних увеличивается в разы. Очень плохо, что некоторые подростки проводят свои каникулы на больничных кроватях.

22 мая 2017 года сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием детей зарегистрировано на территории нашего города.

В 13.00 под колеса автомобиля Тойота на ул. Исаева, попал второклассник одной из школ города, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребенок с ранениями различной степени тяжести госпитализирован в больницу.

В этот же день, в 17.00 , водитель автомобиля ВАЗ-21074 при движении по ул. Сухумийское шоссе со стороны г. Геленджика, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и столкновение с автобусом Лиаз. Водитель и несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля получили ранения, различной степени тяжести, назначено амбулаторное лечение.

Стоит обратить внимание, что водитель легкового автомобиля, который является отцом несовершеннолетнего пассажира, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения - отказался. Ребенок находился в автомобиле без детского удерживающего устройства, не пристегнутый ремнем безопасности.

Уважаемые взрослые! Напомните детям Правила дорожного движения, соблюдайте сами и научите своих детей неукоснительно следовать этим Правилам. Остановите ребенка, который перебегает дорогу в неустановленном месте - этим Вы сохраните ему жизнь и здоровье. Помните, человек, находящийся за рулем, несет ответственность за своих пассажиров! Будьте внимательны и осторожны!

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск