В Краснодаре приставы выселили из квартиры пенсионерку, считавшую себя мэром и президентом

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Судебные приставы г. Краснодара проконтролировали исполнение решения суда по выселению неблагополучного жильца из муниципальной квартиры.

Работу представителей закона горячо приветствовали жители многоквартирного дома.

Из квартиры выселяли 67-летнюю краснодарку, которая, невзирая на преклонный возраст, умудрилась испортить жизнь не только подъезду, но и практически – всему дому. Женщина, проживая в двухкомнатной квартире на 8 этаже, длительное время не оплачивала услуги ЖКХ, невзирая на то, что активно ими пользовалась. Задолженность исчислялась сотнями тысяч рублей, в квартиру была перекрыта подача газа и водоснабжения, отключено электропитание. Однако пенсионерка продолжала вести прежний образ жизни, регулярно приглашая к себе гостей-маргиналов. Проблемы приготовления пищи и обогрева решались просто – паркетные полы в квартире оказались сняты. Такое положение вещей вызывало крайне негативную реакцию соседей, вполне резонно беспокоившихся за пожарную безопасность и просто сохранность собственных квартир. Итогом противостояния стало решение суда о выселении владелицы из квартиры.

На исполнительных действиях присутствовали представители районной администрации, сотрудники окружного ОВД и, в том числе, представители органов соцзащиты, предложившими женщине отбыть в социальный приемник – она не смогла предоставить никаких документов, удостоверяющих личность.

Пока дама объясняла нежелание выселиться тем, что она является Президентом Российской Федерации и, по совместительству – мэром Краснодара, под контролем судебных приставов уже бывшая нехорошая квартира была освобождена от немудреных пожитков, состоящих преимущественно из пустых бутылок из-под горячительных напитков.

Источник: Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю