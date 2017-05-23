В Новороссийске стартовала ежегодная оперативно-профилактическая операция "Курорт -2017"

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В рамках операции «Курорт-2017» новороссийские полицейские проводят мероприятия по обследованию мест массового отдыха населения, в том числе детских оздоровительных лагерей, проверяется наличие средств, обеспечивающих безопасность граждан.

В ходе операции сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по предупреждению и недопущению совершения террористических актов в местах массового нахождения людей и на маршрутах их передвижения, обследование дорог, ведущих к объектам массового отдыха граждан, в том числе детским оздоровительным учреждениям.

Сотрудники Управления МВД России по г. Новороссийску призывают жителей и гостей города проявлять бдительность, следить за своими личными вещами, обращать внимание на подозрительных граждан, а также на оставленные в местах скопления людей большие пакеты и сумки.

Уважаемые жители и гости города! Напоминаем: для того чтобы не стать жертвой злоумышленников и сохранить свое имущество, уходя из дома, замыкайте входную дверь и закрывайте окна, не оставляйте ценные вещи в автомобилях, не оставляйте без присмотра велосипеды и мопеды, не переводите денежные средства незнакомым людям. Будьте бдительны!

Если в отношении Вас совершено противоправное деяние, либо Вы располагаете информацией о подозрительных лицах, незамедлительно сообщайте в полицию по телефону «02» (с мобильного – 102).

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по г. Новороссийску