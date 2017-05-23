Курс валют
56.50
63.17
/Общество/

В Новороссийске стартовала ежегодная оперативно-профилактическая операция "Курорт -2017"

В рамках операции «Курорт-2017» новороссийские полицейские проводят мероприятия по обследованию мест массового отдыха населения, в том числе детских оздоровительных лагерей, проверяется наличие средств, обеспечивающих безопасность граждан.

В ходе операции сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по предупреждению и недопущению совершения террористических актов в местах массового нахождения людей и на маршрутах их передвижения,  обследование дорог,  ведущих к объектам массового отдыха граждан,  в том числе детским оздоровительным учреждениям.
Сотрудники Управления МВД России по г. Новороссийску призывают жителей и гостей города проявлять бдительность, следить за своими личными вещами,  обращать внимание на   подозрительных граждан,  а также на оставленные в местах скопления людей большие пакеты и сумки. 

Уважаемые жители и гости города! Напоминаем: для того чтобы не стать жертвой злоумышленников и сохранить свое имущество, уходя из дома, замыкайте входную дверь и закрывайте окна, не оставляйте ценные вещи в автомобилях, не оставляйте без присмотра велосипеды и мопеды, не переводите денежные средства незнакомым людям. Будьте бдительны!

Если в отношении Вас совершено противоправное деяние, либо Вы располагаете информацией о подозрительных лицах, незамедлительно сообщайте в полицию по телефону «02» (с мобильного – 102).

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по г. Новороссийску

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 1 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Игорь Кондратьев кандидат в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края

Последние новости

Работают вопреки запретам

В Краснодаре прошло заседание Президентского совета по развитию физической культуры и спорта.

Город-герой Новороссийск потерял еще одного защитника

Новороссийск ожидает сильный дождь, ливень с грозой, град, шквалистым усилением ветра

аталья Потанина требует отсудить у миллиардера 849,2 млрд рублей