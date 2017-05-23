Курс валют
56.50
63.17
/Общество/

Работают вопреки запретам

Сегодня фермеры с ярмарки расположенной между второй очередью ТРЦ и центральным рынком вопреки всем запретам вышли торговать.

Как мы сообщали ранее В Новороссийске решили ликвидировать одну из последних постоянных сельхоз ярмарок.

- У нас нет другого выхода говорят продавцы. Дождитесь конца сезона, и мы сами уйдём. Но, нам сообщили о сносе ярмарки в мае. Деньги вложены в рассаду, удобрения и так далее. Уже пошли ранние овощи. И вдруг, приходит чиновник и объявляет «сматывайте удочки». Целый день бегают девочки и выписывают протоколы за лужи, ямы в асфальте, грязь, не обращая внимания на торгующих сигаретами прямо с земли. Нам в лицо говорят, что будут выписывать штрафы за бомжей и попрошаек, которые бродят вокруг рынка. И будут штрафовать пока мы не уйдем. Но мы не уйдем.
Судя по всему, чиновники не хотят дать возможность жителям Новороссийска выбрать продавцов овощей по своему вкусу. Но и фермерам отступать некуда.
Редакция готова разместить официальную точку зрения на сложившуюся ситуацию. 
Продолжение следует.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Игорь Кондратьев кандидат в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края

Последние новости

Работают вопреки запретам

В Краснодаре прошло заседание Президентского совета по развитию физической культуры и спорта.

Город-герой Новороссийск потерял еще одного защитника

Новороссийск ожидает сильный дождь, ливень с грозой, град, шквалистым усилением ветра

аталья Потанина требует отсудить у миллиардера 849,2 млрд рублей