Работают вопреки запретам

/Общество/

Сегодня фермеры с ярмарки расположенной между второй очередью ТРЦ и центральным рынком вопреки всем запретам вышли торговать.

Как мы сообщали ранее В Новороссийске решили ликвидировать одну из последних постоянных сельхоз ярмарок.

- У нас нет другого выхода говорят продавцы. Дождитесь конца сезона, и мы сами уйдём. Но, нам сообщили о сносе ярмарки в мае. Деньги вложены в рассаду, удобрения и так далее. Уже пошли ранние овощи. И вдруг, приходит чиновник и объявляет «сматывайте удочки». Целый день бегают девочки и выписывают протоколы за лужи, ямы в асфальте, грязь, не обращая внимания на торгующих сигаретами прямо с земли. Нам в лицо говорят, что будут выписывать штрафы за бомжей и попрошаек, которые бродят вокруг рынка. И будут штрафовать пока мы не уйдем. Но мы не уйдем.

Судя по всему, чиновники не хотят дать возможность жителям Новороссийска выбрать продавцов овощей по своему вкусу. Но и фермерам отступать некуда.

Редакция готова разместить официальную точку зрения на сложившуюся ситуацию.

Продолжение следует.