Главу Русской пастафарианской церкви Макаронного Пастриархата могут оставить на второй год
Сам московский школьник Михаил Самин, являющийся по совместительству главой Русской пастафарианской церкви, уверен, что администрация школы ополчилась на него из-за участия в митингах 26 марта.
Директор школы в интервью СМИ рассказал, что ученик регулярно пропускал уроки, и в итоге у него выходи две двойки. По физике и алгебре. В 17 лет, молодой человек вполне самостоятелен и зарабатывает фрилансом.
После задержания на митинге 26 марта, он вел прямую трансляцию в соцсети. Как отметил старшеклассник, он принимал участие в митинге как частное лицо, а не как пастриарх (глава церкви).
Самин несколько лет переводил "Евангелия Летающего Макаронного Монстра", его труды были оценены предыдущим пастриархом и после сложения полномочий третьего пастриарха Михаил Самин вступил в должность взяв имя Сама Паста IV.
Фото со страницы Михаила Самина в VK.
26 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел в Москве и других городах России массовые акции, в которых участвовало много несовершеннолетних. Не все шествия были официально согласованы с местными властями в результате чего некоторые из участников были задержаны полицией.
*В соответствии с федеральным законом "О свободе совести..." Иерархи Пастафарианской Церкви уведомили органы местного самоуправления об учреждении религиозной группы РПЦ МП. (Русская Пастафарианская Церковь Макаронного пастриархата) Всего в России сейчас идет работа по учреждению более 50 таких групп, официально на сайте зарегистрировано уже более 9 тысяч прихожан из 1066 населенных пунктов. Вторым шагом станет регистрация РПЦ МП как религиозной организации, дабы паства обладала такими же правами, что и верующие других религий.