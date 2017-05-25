Главу Русской пастафарианской церкви Макаронного Пастриархата могут оставить на второй год

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Сам московский школьник Михаил Самин, являющийся по совместительству главой Русской пастафарианской церкви, уверен, что администрация школы ополчилась на него из-за участия в митингах 26 марта.

Директор школы в интервью СМИ рассказал, что ученик регулярно пропускал уроки, и в итоге у него выходи две двойки. По физике и алгебре. В 17 лет, молодой человек вполне самостоятелен и зарабатывает фрилансом.

После задержания на митинге 26 марта, он вел прямую трансляцию в соцсети. Как отметил старшеклассник, он принимал участие в митинге как частное лицо, а не как пастриарх (глава церкви).

Самин несколько лет переводил "Евангелия Летающего Макаронного Монстра", его труды были оценены предыдущим пастриархом и после сложения полномочий третьего пастриарха Михаил Самин вступил в должность взяв имя Сама Паста IV.

Фото со страницы Михаила Самина в VK.

26 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел в Москве и других городах России массовые акции, в которых участвовало много несовершеннолетних. Не все шествия были официально согласованы с местными властями в результате чего некоторые из участников были задержаны полицией.

*В соответствии с федеральным законом "О свободе совести..." Иерархи Пастафарианской Церкви уведомили органы местного самоуправления об учреждении религиозной группы РПЦ МП. (Русская Пастафарианская Церковь Макаронного пастриархата) Всего в России сейчас идет работа по учреждению более 50 таких групп, официально на сайте зарегистрировано уже более 9 тысяч прихожан из 1066 населенных пунктов. Вторым шагом станет регистрация РПЦ МП как религиозной организации, дабы паства обладала такими же правами, что и верующие других религий.