День России в Краснодаре отметят фейерверком

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Мероприятия, посвященные государственному празднику, стартуют 12 июня в девять часов утра. Финалом праздника станет митинг-концерт на Театральной площади, который начнется в 18 часов.

В митинге примут участие представители краевых общественных объединений, политических партий, национальных диаспор, депутаты ЗСК и гордумы Краснодара, регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Краснодарском крае, молодежные организации, представители трудовых коллективов, гости и жители столицы Кубани.

По традиции краснодарцам, которым недавно исполнилось 14 лет, вручат паспорта граждан Российской Федерации.

Кульминацией мероприятия станет концерт творческих коллективов края и популярных российских эстрадных исполнителей. В 22 часа праздничный вечер завершит фейерверк.

Большую часть дневной программы займут спортивные мероприятия. Так, на площадке перед кинотеатром «Аврора» состоится спортивный праздник «Мы – дети России!». На ул. Красной пройдут показательные выступления учащихся спортивных школ, а на площади перед ЗСК – соревнования по боксу.

Одновременно с этим на Театральной площади начнется силовая программа «Богатыри земли русской». Здесь же будет развернут Центр тестирования ГТО и организован показ аварийно-спасательной и пожарной техники, оборудования и снаряжения.

Главная улица Краснодара с самого утра станет местом, где будут развернуты десятки спортивных молодежных и развлекательных интерактивных площадок. На участке от ул. Мира до Постовой, пройдет легкоатлетический забег.

Также в этот день в парках и скверах города, на площадках перед Домами культуры пройдут тематические праздничные мероприятия, молодежные патриотические акции и концерты.

«Декларация о государственном суверенитете РСФСР» была принята 12 июня 1990 года Первым Съездом народных депутатов РСФСР, провозгласив новый государственный курс на демократию и независимость. Как государственный праздник День России начал отмечаться с 1992 года.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края