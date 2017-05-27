Игорь Дяченко наградил пограничников Новороссийска

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К 99-й годовщине создания службы 10 сотрудников пограничных органов ФСБ России и ветеранов пограничной службы города-героя Новороссийска получили грамоты от главы города.

Во Дворце творчества имени Н.И. Сипягина 26 мая прошло торжественное собрание и концерт.

Новороссийский погранотряд – один из старейших пограничных соединений Черноморского побережья. Он был сформирован 18 января 1926 года.

Яркой страницей в историю отряда вошла борьба за город Новороссийск. Бок о бок с артиллеристами, пехотинцами, танкистами и моряками воины погранотряда 225 дней отважно сражались у бетонных стен завода «Октябрь» и участвовали в разведывательных рейдах в тылу врага. Особенно много пограничников было среди снайперов. Тысячи фашистов истребили снайперы части.

Одна из пограничных застав в феврале 1943 года вместе с отрядом майора Цезаря Куникова высадилась на Малой земле для охраны тыла десанта. Только за три недели боевых действий на Малой земле войны-пограничники заставы Мысхако рядовые Бугаенко и Васильев уничтожили 32 гитлеровца. За героизм, мужество и доблесть, проявленные в боях за город Новороссийск и на Малой земле, 235 пограничников отряда были награждены орденами и медалями. Девять воспитанников погранотряда стали Героями Советского Союза, в их числе Николай Сипягин, Иван Леднев, именами которых названы улицы в Новороссийске.

«Есть такая профессия – Родину защищать!» Эта крылатая фраза из фильма «Офицеры» как нельзя лучше отражает смысл и суть профессии пограничника.

- От вашей работы зависит безопасность и спокойствие каждого из нас, - отметил, поздравляя пограничников, глава города Новороссийска Игорь Дяченко. - Желаю вам успехов в вашей нелегкой и ответственной службе, в выполнении оперативных и стратегических задач.

Напомним, вторая часть торжественных мероприятий пройдёт в Новороссийске непосредственно в День пограничника, 28 мая.

В 10 часов утра от Кутузовского кольца военнослужащие Службы и ветераны пограничных войск торжественно пройдут в парадном строю по улице Советов (от Кутузовского кольца до площади Героев). В 10-30 часов на площади Героев пограничники совместно с администрацией города возложат цветы у Вечного огня.

Источник: пресс-служба администрации МО г. Новороссийск