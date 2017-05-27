В Новороссийске подвели итоги «Десантного взвода-2017»

/Общество/

На полигоне «Раевский» состоялась торжественная церемония закрытия соревнований и награждение победителей.

Открыл церемонию Командующий ВДВ генерал-лейтенант Андрей Сердюков. Десантников приветствовали начальник департамента по делам молодёжи и казачества Краснодарского края Валерий Коночевский, глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко, президент Ассоциации «Десантный взвод» генерал-лейтенант Вячеслав Халилов, председатель Новороссийского отделения ДОСААФ России Геннадий Гуляй.

Итоги соревнований десантников подвели по нескольким номинациям. Самый «Сильный духом» признан стрелок 7-ой ДШД рядовой Иван Плюснин. «Мастером огня» назван сержант Алексей Пашин, «Лучшим по профессии» - рядовой Дмитрий Фёдоров оба они тоже из «семёрки». «За волю к победе» отмечен взвод 31-й бригады, занявший 1-е место в горном беге. Командир взвода – старший лейтенант Владимир Рябков. Лучшим подразделением стало 1-е отделение десантного взвода 7-й ДШД. Приз получил командир отделения сержант Александр Халтурин.

Третье место по полевой выучке занял 31-й отдельная ордена Кутузова II степени Десантно-штурмовая бригада (командир – старший лейтенант Владимир Рябков). Второе место у Рязанского высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова, дважды Краснознамённого училища имени генерала армии В.Маргелова (командир – старший лейтенант Денис Кокшаров). И первое – у Новороссийской 7-й Десантно-штурмовой Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова (горной) дивизии (командир взвода – старший лейтенант Павел Осипов).

Не остались без внимания и отряды Юнармии. На память об участии в соревнованиях им подарили макет самолёта.

Представлять Россию на Международных играх в Китае будет наша 7-я ДШД.

- Все видели, что победа далась вам не очень легко, однако, вы справились со всеми испытаниями. Фактически на каждом рубеже – вы лучшие! Спасибо за победу! – поблагодарил ребят глава Новороссийска.

III Армейские международные игры пройдут в период с 29 июля по 12 августа 2017 года. Организационным комитетом игр направлены приглашения принять участие в «АРМИ–2017» оборонным ведомствам более 70 стран Азии, Америки, Африки и Европы.

Источник: пресс-служба администрации МО г. Новороссийск