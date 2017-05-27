Новороссийский Пост №1 принял «Эстафету памяти» от Анапы

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Через два дня, 29 мая, эстафету торжественно передадут Посту №1 Абинского района, а до этого момента она будет храниться в Свято-Успенском кафедральном соборе города-героя на улице Видова, 26.

В преддверии юбилейного 2018 года - 75-й годовщины освобождения Кубани от фашистских оккупантов на Кубани проводится краевая патриотическая акция «Эстафета памяти».

19 февраля текущего года сборным отрядом Поста №1 города Краснодара у Вечного огня на территории мемориального комплекса эта акция стартовала: от Вечного огня зажгли маленькую лампадку. Далее «Эстафета памяти» торжественно стала передаваться от одного района края к другому. В ней примут участие все 44 муниципалитета Краснодарского края.

Лампадка с горящей свечой символизирует увековечение подвига наших предков, отдавших жизнь за свободу Родины. Память об этом подвиге передаётся из уст в уста, от сердца к сердцу. 22 июня в День памяти и скорби пройдёт шествие в рамках Всероссийской акции «Свеча Памяти», посвященной началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

На площади Героев состоялась торжественная церемония передачи.

- Нынешнее поколение в вечном долгу перед теми, кто принес Победу миру. Цена этой Победы – миллионы человеческих жизней. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла! – сказал глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко.

«Эстафета памяти» – наша малая лепта в сохранении истории для будущих поколений. Новороссийск всегда чтил, помнил и будет помнить своих героев и свою историю.

Источник: пресс-служба администрации МО г. Новороссийск