Новороссийцы приняли участие в выставке-ярмарке сельского туризма «АгроТУР-2017»

/Общество/

В рамках выставки все муниципалитеты края представили сельхозпродукцию и объекты аграрного туризма, среди которых винодельни, фермы, усадьбы, рыболовецкие и охотничьи базы – всего презентовано свыше 80 объектов.

Новороссийск на выставке представлял Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо».

Губернатор Кубани В.И. Кондратьев посетил наш стенд и похвалил Абрау-Дюрсо за работу, отметив, что он всегда ставит в пример именно это новороссийское предприятие. А исполнительному директору ЗАО «Абрау-Дюрсо» Юлии Пархоменко председатель Законодательного Собрания Краснодарского края В.А. Бекетов вручил грамоту за многолетний труд, высокий профессионализм, а также значительный личный вклад в развитие сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае.

В программе выставки также состоялись презентации объектов аграрного туризма, дегустация продукции кубанских сельхозтоваропроизводителей, выступление профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, работала ярмарка изделий народных художественных промыслов и прошли мастер-классы по различным видам ремесел. Для детей были организованы интерактивно-познавательные программы.

Кроме того, работала бизнес-зона для туроператоров и турагентств, на которой представители отрасли обменялись мнениями, провели деловые встречи и наметили планы на сезон-2017.