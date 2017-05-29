В Темрюкском районе благодаря прокуратуре 50 работникам выплачено более 1 миллиона зарплаты

/Общество/

Прокуратурой Темрюкского района по обращениям граждан проведена проверка соблюдения законодательства об оплате труда в деятельности ООО «Старотитаровский хлебозавод» и ООО «Добрый пекарь», осуществляющих производство и реализацию хлебобулочных и кондитерских изделий.

Установлено, что перед 50 работниками организаций имеется задолженность по заработной плате в размере более 1 миллиона рублей.

По данным фактам прокуратурой района руководителям организаций внесены представления, по результатам рассмотрения которых задолженность не погашена, в связи с чем в интересах каждого работника прокурором в суд направлены исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате и предусмотренных законом компенсаций за просрочку ее выплаты, а также морального вреда.

Кроме того, в отношении директоров предприятий возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы).

В настоящее время в результате принятых мер прокурорского реагирования, задолженность по заработной плате перед 50 работниками предприятий погашена в полном объеме.

Источник: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края