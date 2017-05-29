Что необходимо знать гражданам, выходящим на пенсию в 2017 году

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Пенсионные права граждан с 1 января 2015 года формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах или пенсионных баллах.

Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и продолжительности страхового (трудового) стажа.

Все пенсионные права, сформированные до 1 января 2015 года конвертированы в пенсионные баллы, и каждый будущий пенсионер может узнать сумму своих баллов в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или на Едином портале госуслуг.

Условиями возникновения права на страховую пенсию по старости являются:

достижение общеустановленного пенсионного возраста (60 лет для мужчин, 55 лет для женщин). Отдельные категории граждан (например, лица, занятые на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, осуществляющие педагогическую или медицинскую деятельность) при определенных условиях имеют право на назначение страховой пенсии по старости досрочно. С 01.01.2017 г. увеличен на 6 месяцев возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости в период замещения государственных должностей, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной службы, с ежегодным повышением на 6 месяцев до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин;

наличие установленного минимального страхового стажа. Требуемый стаж повышается ежегодно на 1 календарный год до достижения предела – 15 лет в 2024 году;

наличие минимальной суммы пенсионных баллов, которая ежегодно меняется до достижения предела – 30 баллов в 2025 году, которые можно заработать при уплате работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд в течение 15 лет с зарплаты работника в размере 2 МРОТ или в течение 30 лет с одного МРОТ. Если зарплата, с учетом которой уплачивались страховые взносы больше двух минимумов, потребуется меньшее количество лет. Если работодателем не уплачиваются страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования за своего работника (серая заработная плата), заработок за эти периоды работы при подсчёте баллов не учитывается.

Граждане, выходящие на пенсию в 2017 году, должны иметь не менее 8 лет страхового стажа и не менее 11,4 пенсионных баллов. Стоимость одного пенсионного балла сегодня составляет 78 руб. 58 коп. Размер фиксированной выплаты в составе страховой пенсии — 4 805 руб. 11 коп.

Сумму пенсионных баллов существенно увеличивает обращение за назначением страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на неё. За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии страховая пенсия будет увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты.

Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов – на 45%; а если через 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раз, а сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов — в 2,32 раза.

За такие социально значимые периоды жизни человека, как срочная служба в армии, уход за ребенком, ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, гражданином старше 80 лет, проживание супругов военнослужащих в местностях, где они не могли трудоустроиться (не более 5 лет) — так называемые «нестраховые периоды» — присваиваются особые годовые баллы, если в эти периоды гражданин не работал.

За каждый полный календарный год из числа указанных периодов начисляется 1,8 пенсионного балла.

За периоды ухода за детьми (до 1,5 лет за каждым ребенком, но не более 6 лет в общей сложности) начисляется:

1,8 пенсионного балла за год ухода за первым ребенком

3,6 пенсионного балла за год ухода за вторым ребенком

5,4 пенсионного балла за год ухода за третьим ребенком.

Источник: Управление ПФР в г. Новороссийске