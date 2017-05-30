В Новороссийском казачьем кадетском корпусе прошел отчетно-выборный сбор атамана корпуса Егора Савицкого

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На сборе, как и подобает казачьему обществу, присутствовал батюшка – председатель отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Василий Симора, председатель совета стариков Новороссийского РКО Игорь Андреевич Емельянов, его заместитель Анатолий Ксенофонтович Фаренюк, воспитатель корпуса Анатолий Умурзаков, атаман Новороссийского РКО Виктор Юрин. Вел сбор директор кадетского корпуса Юрий Постников.

По итогам учебного года работу молодой атаман провел немалую. Он со своими помощниками активно занимался вопросами дисциплины, здорового образа жизни и физической подготовкой кадет. Очень удачной оказалась инициатива наставничества учащихся 11-х взводов над семиклассниками. Однако, как заметил директор корпуса, во второй половине года деятельность кадетского самоуправления пошла на спад, возможно, причиной стала активная подготовка ребят к выпускным экзаменам и дальнейшему поступлению в ВУЗы. Тем не менее, большинство кадет признало работу Егора Савицкого удовлетворительной.

Но подошел к концу учебный год, и настала пора выбирать нового атамана корпуса. Четыре кандидата - кадеты 10-х взводов Роман Алексеев, Данил Стародубцев и Виталий Цаплин, а так же кадет 9-го взвода Дмитрий Гаенков выступили перед своими сверстниками с программами по улучшению жизни и деятельности корпуса.

Каждый из них очень серьезно подошел к этому вопросу, так что речи кандидатов были обдуманны, взвешены и полны новых интересных идей. Так, например, будущими атаманами были внесены предложения по включению уроков рукопашного боя в обязательную учебную программу. Нехватку инструкторов в новых тренажерных залах было предложено компенсировать специально подготовленными для этого кадетами старших взводов. Звучали предложения по решению проблем от воскресных увольнений до улучшения условий в столовой, от организации досуга до наказаний за нарушения дисциплины. Аплодисментами было встречено предложение увековечить память первого директора кадетского корпуса Андрея Лактюшкина, установив при входе его портрет или мемориальную доску.

Словом, выбор предстояло сделать серьезный. Кадеты с интересом задавали кандидатам вопросы, живо обсуждали их предложения и программы. В конечном итоге, большинством голосов был избран новый атаман корпуса – кадет взвода 10-1 Данил Стародубцев. Своим первым заместителем он предложил своего оппонента Виталия Цаплина, и кадеты с радостью поддержали его кандидатуру. Два других кандидата так же не остались в стороне, они вошли в состав казачьего суда, а Романа Алексеева выбрали его председателем.

- Меня поразило, насколько грамотно и тщательно ребята подготовились к выборам, - прокомментировал директор корпуса Юрий Петрович. Многие предложения достойны особого внимания, мы их обязательно проработаем и воплотим. С такими активным кадетами, неравнодушными к проблемам корпуса, можно горы свернуть!

По казачьей традиции новый атаман дал присягу на Евангелие, получил три плети от стариков: чтобы заботился о своих братьях – казаках, почитал стариков и укреплял силу кубанского казачьего войска. Отец Василий благословил молодого атамана на его новом поприще.

Карина Житенёва "Кубанское казачье войско"