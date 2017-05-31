В музее им. Е.Д. Фелицына открылась VII международная археологическая конференция

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В торжественном открытии научного форума «Анфимовские чтения» принял участие заместитель министра Краснодарского края Григорий Жуков. От имени главы ведомства Виктории Лапиной он приветствовал участников конференции, пожелал успешной работы, творческого вдохновения и плодотворного научного диалога.

«Проведение конференции такого уровня – важное и значимое для Кубани событие. Такие мероприятия укрепляют научно-исследовательские связи между Российской Федерацией и другими странами ближнего и дальнего зарубежья», – отметил Григорий Жуков.

В программе форума представлено 53 доклада учёных из России, Абхазии, Молдовы, Венгрии, Приднестровской Молдавской Республики, Украины, Турции и Франции.

Главная тема – «Социально-экономическое развитие населения Западного Кавказа в древности и средневековье».

Работа конференции продлится до 2 июня. Помимо пленарных заседаний и научных дискуссий, участники совершат поездку в Геленджик, где посетят археологические памятники и познакомятся с экспозицией историко-краеведческого музея.

Организаторами научного форума выступили министерство культуры Краснодарского края, Краснодарский историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына, Управление государственной охраны культурного наследия Краснодарского края, организации «Кубаньохранкультура» и «Западно-Кавказская Археологическая Экспедиция».

Источник: Министерстов культуры Краснодарского края