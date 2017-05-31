Студенты Новороссийского института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета встретились в ветеранами таможни

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29 мая на кафедре международно-правовых дисциплин и таможенного дела Новороссийского института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета прошло мероприятие, посвящённое Дню ветеранов таможенной службы.

День ветеранов таможенной службы – это праздник тех, кто защищал экономические интересы страны, создавал инфраструктуру современной таможенной службы. Для молодых сотрудников таможенных органов, а также студентов – будущих таможенников, этот праздник даёт возможность приобщиться к замечательным традициям таможенной службы. Они понимают, что служба в таможенных органах имеет глубокое прошлое, насыщенное настоящее и почетное будущее.

В подготовке и проведении мероприятия принимали участие студенты 1-3 курсов специальности «Таможенное дело» и профессорско-преподавательский состав кафедры международно-правовых дисциплин и таможенного дела. В качестве почетных гостей были приглашены: зам.начальника Новороссийской таможни Кирсанова Е. Г.; подполковник таможенной службы, ветеран таможенной службы Хвойцева Н. В.; полковник таможенной службы в отставке, ветеран таможенной службы Алексеенко А. Н.; полковник таможенной службы в отставке, ветеран таможенной службы Перевозов А. С.; а также ряд сотрудников кафедры МПДиТД: Казанцев И. П., Пронин В. В., Пилипенко А. Н. и заведующий кафедрой Кравченко А. Н.

Ветераны таможенной службы делились практическим опытом, знаниями и давали полезные советы будущим специалистам. Зам.начальника Новороссийской таможни Кирсанова Е. Г. вручила юбилейную медаль в честь 25-летия со дня образования таможенной службы Российской Федерации заведующему кафедрой международно-правовых дисциплин и таможенного дела, к.ю.н., полковнику таможенной службы в отставке Кравченко Андрею Викторовичу за значительный личный вклад в становление, развитие и совершенствование таможенной службы.

Студенты специальности «Таможенное дело» подготовили стенгазеты с поздравлениями, организовали для гостей и обучающихся филиала сладкую ярмарку, а также на переменах поздравляли по радио всех студентов и сотрудников, имеющих отношение к этому празднику. Члены научного студенческого кружка кафедры МПДиТД выступили с докладами, посвященными современному образу таможенника, истории возникновения и развития специальности таможенное дело на базе Новороссийского института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета и отражению таможенной тематики в литературе и искусстве. Студенты третьего курса провели викторину для первокурсников по актуальным проблемам таможенного дела.