В Новороссийске состоялся праздничный концерт, посвященный 40-летнему юбилею Управления МВД

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Праздничные мероприятия начались с приветственного слова начальника Управления полковника полиции Владимира Бараковского.

Среди приглашенных гостей были представители ГУ МВД России по Краснодарскому краю заместитель начальника УРЛС полковник внутренней службы Виктор Новоковский, Член президиума Краевого Совета ветеранов Александр Дзюба, заместитель председателя совета Краснодарского отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД» подполковник внутренней службы в отставке Андрей Фаниев, а так же глава города-героя Игорь Дяченко, руководители силовых структур города, бывшие руководители УВД, ветераны МВД.

Сотрудникам полиции новороссийского гарнизона и ветеранам были вручены почетные грамоты, нагрудные знаки, памятные медали и ценные подарки.

По завершению торжественной части для всех присутствующих состоялся праздничный концерт с участием музыкального коллектива культурного центра ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Ваше благородие» и ВИА «Черноморец» УМВД России по г. Новороссийску.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску