Пастриарх РПЦ объявил об отставке

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На официальном сайте Русской Пастафарианской Церкви Макаронного Пастриархата опубликована Энциклика Пастриарха РПЦ МП Сама Паста IV о сложении полномочий и назначении местоблюстителя. На должность местоблюстителя назначен Дон Каналья из города Самара.

- Данной Энцикликой провозглашаю передачу местоблюстителю всех полномочий и задач Пастриарха. Я выхожу из состава Священного Дуршлага и вступаю в Совет Макаронных Мудрецов. Да поможет Его Наимакароннейшая Десница Дону Каналье управлять нашей Церковью! Раминь!

В своём обращении к верующим опубликованным в VK уходящий пастиарх заявил:

- Также приношу извинения за неоднократные случаи появления в публичном поле в качестве частного лица, которые СМИ ошибочно назвали появлением меня в качестве Пастриарха. Аполитичность - важнейший принцип Русской Пастафарианской Церкви. Надеюсь, что будущие Пастрирхи не будут, как я, всех нас подводить.

Да коснётся всех Его последователей Его Наимакароннейшая Десница. Раминь!

Напомним, что до сегодняшнего дгя главой РПЦ МП был московский школьник Михаил Самин. Самин несколько лет переводил "Евангелия Летающего Макаронного Монстра", его труды были оценены предыдущим пастриархом и после сложения полномочий третьего пастриарха Михаил Самин вступил в должность взяв имя Сама Паста IV. Принцип ротации пастриархов был введён в РПЦ чуть более трёх лет назад. На сегодняшний день религиозные группы «Русская Пастафарианская Церковь Макаронного Пастриархата» зарегистрированы в десятках городов России. 30 мая уведомление о начале деятельности еще одного отделения вручено в управление министерства юстиции РФ по Пензенской области.

Фото VK Михаил Самин