В Краснодарском крае начинается выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов

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Разрешения на сезон охоты 2017-2018 гг. можно будет получить с 3 июля непосредственно в региональном минприроды и в его территориальных подразделениях.

Напомним, в январе 2017 года вступил в действие Приказ Минприроды России, в соответствии с которым в порядок выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов внесены изменения.

– Разрешения на добычу охотничьих ресурсов на сезон охоты 2017-2018 гг. с этого года будут выдаваться не на муниципальное образование, а на конкретное охотничье угодье – место охоты согласно перечню охотничьих угодий и карте охотничьих угодий, в разрезе муниципальных образований, – сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что с информацией об изменениях порядка выдачи разрешений, перечнем охотничьих угодий и картой охотничьих угодий, в разрезе муниципальных образований можно ознакомиться на официальном сайте министерства в сети Интернет по адресу: www.mprkk.ru.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края