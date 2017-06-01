В столице ДНР открыли памятник детям Донбасса, подаренный жителями Москвы

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Под патронатом Главы Донецкой Народной Республики сегодня, 1 июня, в парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола состоялось открытие памятника детям Донбасса. Как сообщает корреспондент официального сайта ДНР, инициатором акции выступили дети Российской Федерации, объединившиеся в рамках международного проекта «Миру — мир».

«В 2015 году мы организовали проект «Миру — мир», в рамках которого дети всей России и Европы решили сделать подарок детям Донбасса — они рисовали эскизы памятной скульптуры, которая впоследствии была изготовлена талантливым скульптором Денисом Селезневым. 25 мая в торжественной обстановке мы повезли этот памятник в ваш город, где он и занял свое место. Люди должны знать, какие сильные и мужественные дети живут здесь», — рассказал автор проекта Дмитрий Мельников. Участие в открытии памятной скульптуры также приняли гости из Германии и Италии. Свое отношение к военному конфликту в Донбассе в ходе мероприятия выразила общественный деятель из Италии Маринелла Мондаини: «Я приехала поддержать детей Донбасса, поскольку с начала войны я переживала эти события вместе с вами. Читая о Донбассе в книгах, я сразу поняла, что здесь живут героические люди, а история края очень богата. Сейчас же я вижу, что главным желанием местных жителей является возвращение к нормальной, мирной жизни». Право открыть памятник детям Донбасса было предоставлено Уполномоченному по правам человека в ДНР Дарье Морозовой и Маринелле Мондаини, после чего скульптура была освящена священнослужителями Свято-Николаевского храма столицы Республики. В завершение мероприятия был проведен молебен о воцарении мира в Донбассе. «Отдельно хотелось бы поблагодарить Российскую Федерацию и Доктора Лизу — светлая ей память, которая вывозила наших тяжелобольных и раненых деток под обстрелами, возвращала их к нормальной жизни. Мы же сейчас воспитываем в детях патриотизм, напоминая людям о том, какой ценой достаются свобода и Победа. Мы должны помнить о погибших детях и защищать права ныне живущих», — подчеркнула омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Напомним, с начала военного конфликта на территории Донецкой Народной Республики погибло 75 детей возрастом до 18 лет. Более 200 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.

Фото rusvesna

Источник: Официальный сайт Донецкой Народной Республики