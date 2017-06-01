Сколько стоит родить ребенка в России?

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Эксперты Price.ru, сервиса сравнения товаров и цен, посчитали минимальную стоимость вещей первой необходимости для новорожденного.

Только самое важное, согласно подсчетам аналитиков платформы Price.ru — кроватка, коляска, гаджеты вроде молокоотсоса и радионяни, запас памперсов на месяц и всякие мелочи на первое время.

Елена Суховей, управляющий директор Price.ru:

«Мы составили список обязательных товаров для малыша в первый месяц жизни — так называемое «приданое» ребенка. Эксперты Price.ru выделили модели, которые пользовались высоким спросом среди родителей в 2017 году, и рассчитали нижнюю границу их стоимости. Наш сервис агрегирует более 23 млн товаров, которые продаются в интернет-магазинах России, поэтому мы отлично знаем предпочтения покупателей по моделям и средней стоимость товаров»

Сумма включает вещи, которыми лучше запастись до родов. Например, первую одежду малыша — набор боди (588 руб.), распашонка (325 руб), носочки (124 руб.), чепчик (68 руб.), слип (422 руб.) и конверт в коляску (1105 руб.). Если ребенок появился на свет зимой, то стоит озадачиться покупкой зимнего комбинезона (3030 руб.) и теплых пинеток (821 руб.). Существенную статью расходов составляют средства гигиены. Средняя стоимость подгузников по стране (0-7 кг, 80-100 шт) — 1013 руб., в первый месяц понадобятся минимум три пачки. Цены на пеленки непромокаемые, хлопчатобумажные для жаркой погоды и фланелевые — для прохладной, стартуют от 117 руб. Не лишними будут влажные салфетки и одноразовые простыни, чтобы защитить матрас от протекания. Сюда же входят гели для купания (129 руб), детские кремы (180 руб.) и присыпки (127 руб.) популярных брендов «Наша мама» и Johnson's Baby. Для купания понадобится пластмассовая ванночка от 429 руб.

Траты на коляску – самые внушительные для родителей. Россияне чаще отдают предпочтение моделям с переноской. Популярная коляска 2 в 1 польской фирмы Adamex стоит от 15 750 руб. Дополнительно нужно приобрести автолюльку 0+, средняя цена на кресла популярного брендаHappy Baby — 5545 руб.

Для обустройства детской комнаты понадобится кровать. Качалка на колесах из массива натурального дерева в среднем стоит 2513 руб, если покупать у российского производителя, например, «Уренский Леспромхоз» или «Хэппич». Из постельного белья необходим ортопедический матрас (1615 руб.) и комплект детского белья (1237 руб.). Подушка новорожденному не нужна, потому что пропорции его тела до конца не сформированы. Из игрушек в первый месяц можно обойтись погремушкой (123 руб) и мобилем на кроватку (970 руб). В детскую нужно поставить комод для пеленания, но если в комнате нет места, то достаточно купить переносную рамку для пеленания (716 руб.).

Также в списке трат — гаджеты. Средняя цена в России на ручной молокоотсос фирм Pigeon, Avent,Chicco составляет 2576 руб. Бутылочка для кормления обойдется примерно 353 руб. Для очищения посуды молодые родители в основном выбирают бюджетные стерилизаторы на паре, которые работают в микроволновке. Например, бренды Maman или Beaba стоят от 1053 руб. Если у грудничка начнутся проблемы с набором массы, то понадобятся электронные детские весы, их средняя стоимость по рынку 1870 руб. А радионяня (2199 руб.) — любимый девайс современных мам — даст возможность спокойно пообедать и поработать за ноутбуком.

Итого только самое важное обойдется рациональным родителям в 50 039 рублей.