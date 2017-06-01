В Новороссийске ремонтируют котельные

/Общество/

В связи с плановым ремонтом котельных с 20.06.2017г. по 03.07.2017 г. будет прекращено горячее водоснабжение многоквартирных домов:

ул. Молодежная,4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12,14,18, 20, 20 а, 22, 24, 26, 28, 30, ул. Героев Десантников, 9, 15, 33а, пр. Ленина, 33, 59, 79, 47а,

пр. Дзержинского,162,

ул. Видова,160а, 158а,158б, 164а, 156а, 174, 176а, ул. Герцена,3,7,9; ул.Гордеева,4.

Филиал «Новороссийские тепловые сети» приносит извинения за временные неудобства».