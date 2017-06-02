В Сочи отметили 25 лет Сочинского линейного управления МВД России на транспорте

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В Сочинском линейном управлении МВД России на транспорте вручили первые специальные звания вновь прибывшим и благодарности за достойную службу отличившимся полицейским в честь празднования 25-летнего юбилея со дня образования Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.

Торжественное совещание, посвященное юбилейной дате создания Управления прошло под руководством начальника Сочинского линейного управления МВД России на транспорте полковника полиции Олега Молчанова.

Прибыли поздравить транспортных полицейских глава города Анатолий Пахомов и председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов. Они поблагодарили транспортных полицейских за спокойную обстановку на транспортных магистралях города и пожелали всем собравшимся успехов в работе.

Не остались безучастны и руководители правоохранительных структур города, тесно взаимодействующие с сотрудниками транспортной полиции. В адрес сотрудников прозвучали слова благодарности за плодотворную работу в обеспечении общественной безопасности во время проведения общественно – массовых и спортивных мероприятий международного значения.

Молодым сотрудникам были присвоены первые офицерские звания и вручены погоны. За достигнутые положительные результаты и проявленный профессионализм в работе многих полицейских наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

Получили в этот торжественный день заслуженные подарки и малыши, принявшие участие в конкурсе детского рисунка МВД РФ «Полицейский Дядя Степа».

На праздник были приглашены не только действующие полицейские, но и ветераны, много лет прослужившие в органах внутренних дел на транспорте. Молодые сотрудники поздравили и поблагодарили наставников за их богатейший опыт, который они по сей день передают молодым полицейским на транспорте.

Сочинское ЛУ МВД России на транспорте образовано приказом Северо-Кавказского Управления на базе Сочинского отдела внутренних дел на транспорте в 1992 году. В подчинение ему было передано 3 линейных отдела. Теперь в его подчинении 4 отдела и столько же линейных пунктов, охватывая территорию более 400 километров железнодорожного пути. В ведомстве Сочинского ЛУ МВД России на транспорте находятся все 47 станций, от Адлера до Туапсе, аэропорт Сочи, а также 2 морпорта, грузовой и пассажирский.

Источник: Пресс-служба Сочинского линейного управления МВД России на транспорте