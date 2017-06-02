Кредитные потребительские кооперативы (КПК) обяжут предупреждать своих пайщиков, что КПК не входит в систему страхования вкладов

/Общество/

Кредитные потребительские кооперативы (КПК) будут обязаны предупреждать своих пайщиков, а также тех, кто желает вступить в КПК, о рисках, связанных с членством в кредитном кооперативе, и о том, что КПК не входит в систему страхования вкладов. Эти и ряд других правил взаимодействия КПК с пайщиками должны входить в Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, который саморегулируемые организации (СРО) КПК разработают для своих членов в соответствии с требованиями регулятора.

Согласно требованиям, базовый стандарт должен содержать минимальный объем предоставляемой пайщику (или лицу, желающему вступить в КПК) информации, в том числе об органах управления кооперативом и об услугах, оказываемых за отдельную плату, о том, как и куда пайщику можно направить обращение в случае необходимости, о способах защиты его прав, включая возможности и способы досудебного урегулирования спора.

Кроме того, руководство кооператива будет обязано довести до сведения своих членов, что они несут субсидиарную ответственность по возможным убыткам КПК. Согласно базовому стандарту, КПК также должен будет сообщить пайщику о порядке, условиях и способах участия в управлении КПК.

В требованиях Банка России также отмечено, что базовый стандарт должен включать в себя порядок предоставления кредитным кооперативом информации пайщикам. В нем говорится, в частности, что информация должна быть изложена доступным языком, с использованием удобных шрифтов и легкочитаемых форматов, а также с разъяснением специальных терминов, если таковые имеются.

В стандарте должны быть зафиксированы правила о своевременном информировании заемщика КПК о возникновении у него просроченной задолженности и о возможных последствиях при отказе от исполнения обязательств, о порядке взаимодействия кооператива с должником, если просрочка уже возникла, и о предоставлении возможности реструктуризации долга.

Помимо этого, базовый стандарт должен включать в себя требования к работникам КПК, порядок рассмотрения обращений пайщиков, минимальные стандарты обслуживания потребителей с различного рода физическими ограничениями.

Регулятор также считает важным, чтобы в стандарте был зафиксирован порядок контроля СРО за соблюдением кредитными потребительскими кооперативами положений документа: предполагается, что СРО, проверяя своих подопечных, смогут «осуществлять действия по созданию ситуации [leech=http://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=1128&PrintVersion=Y]

для совершения сделки» и тем самым на месте выявлять имеющиеся нарушения.

Сообщает Цетробанк РФ

[/leech]

Источник: Цетробанк РФ