Интересные факты из жизни Петра Великого

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9 июня 2017 года исполняется 345 лет со дня рождения первого российского императора – Петра I. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с обширной коллекцией «Династия Романовых. Земский Собор 1613 года», один раздел которой посвящён преобразователю России и основателю Санкт-Петербурга. В подборку вошли исторические документы, деловая и личная переписка, исследования, библиография и многие другие материалы, которые дают читателю возможность больше узнать о личности Петра I и оценить масштаб его деятельности.

Появление на свет царя-реформатора было предсказано заранее, сообщает нам издание 1875 года «Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого»: «Рождение его облеклось в народе поэзией: рассказывали, что Симеон Полоцкий, первый учёный муж своего времени, наблюдал движение светил небесных, и за девять месяцев до рождения Петрова заметил пресветлую звезду близ Марса. Он предрёк царице рождение славнаго сына».

Долгожданный наследник, на которого царь Алексей Михайлович возлагал большие надежды, появился на свет 30 мая (9 июня по новому стилю) 1672 года. «Весело встретил жизнь царевич Пётр. Он был крепкого здоровья, красив собою; яркий румянец так и играл на щеках его; рос он как богатыри в сказках, не по дням, а по часам. Один современник рассказывает, что в десять лет он казался шестнадцатилетним», – пишет С. Е. Рождественский в книге «О Петре Великом», опубликованной в 1872 году.

Родители старались дать ребёнку всё: мальчик рос в роскоши, но при этом большое внимание уделялось его воспитанию и развитию. А. Г. Брикнер в своей работе«История Петра Великого», изданной в 1882 году, со ссылкой на архивные документы отмечает: «Его первый наставник, подъячий Зотов, велел изготовлять для царевича так называемые «куншты», т. е. картинки для наглядного обучения; <…> между игрушками Петра занимало видное место разного рода оружие. <…> Особенного внимания достойно то обстоятельство, что, как видно из архивных данных, в то время, когда Петру исполнилось двенадцать лет, ко двору были поставляемы для царевича разные ремесленные орудия, как-то: инструменты для каменной работы, для печатания и переплёта книг, а также верстак и токарный станок».

Во время вынужденной ссылки при правлении царевны Софьи, отстранившей брата от престола, десятилетний Пётр увлёкся военным делом: «Одно ему только служило развлечением – игры со своими сверстниками, которых собрал ему ещё отец его для потехи, а за это они и назывались потешными. Играли они в солдаты», – узнаём из электронной копии издания 1872 года «История Петра Великого (с 19 рисунками)». Эти детские игры положили начало образованию регулярной российской армии: «Стали приглашать в потешные людей разного звания и уже не детей. Сперва в потешные поступали преимущественно из придворных конюхов; но потом стали записываться и другие, даже из некоторых знатных фамилий. Наконец в 1684 году открыто кликнули клич к охочим людям, и желающих стать в потешную дружину – явилось много. Из них сперва составился один полк, а потом и другой; оба они были названы по имени слобод, в которых жил Пётр и его потешные: первый – Преображенским, а второй – Семёновским. Так и теперь называются два гвардейских полка, с которых и началось образование гвардии».

Другой интересный эпизод из жизни Петра Алексеевича находим в книге«Достопамятные сказания о жизни и делах Петра Великого», подготовленной редакцией журнала «Русская старина» к 200-летию со дня рождения императора. Издание сообщает, что будущий создатель российского флота, одержавший не одну морскую победу, в детстве к воде испытывал сильную неприязнь. Причиной этому послужил случай, когда мать с пятилетним Пётром попали в разлившийся в половодье ручей: царица «увидя воду в карете несколько наклонившуюся и опрокинуться готовую (по крайней мере страх представил ей сие), сильно закричала. Царевич, от сего крика пробудившийся, увидя бледность испуганной матери, воду в карете и шумное стремление воды, столь был поражен страхом, что тогда же получил лихорадку».

Тем не менее, будущий император, который несмотря на «таковое отвращение от воды, что он не мог взирать на реку, на озеро и даже на пруд равнодушно», сумел преодолеть свой страх. Как рассказывает издание «Достопамятные сказания о жизни и делах Петра Великого», наставник царевича князь Борис Голицын, желавший избавить его от водобоязни, на охоте намеренно завел Петра к реке, объяснив это необходимостью дать отдохнуть людям и лошадям. Затем он «не дожидаясь ответа, поехал через оную, а между тем все охотники, по предварительно данному приказу, раздевшись, очутились в реке купающимися. Сначала царь на это досадовал, но увидя князя переехавшего и с другого берега приглашающего его к себе, постыдился показать себя страшащимся воды и, сделав, так сказать, некоторое насилие над собой, осмелился въехать в реку и переехать оную. Все бывшие при его величестве и за ним следовавшие, ведая страх его, обрадовались сему, да и сам монарх ощутил уже в себе от всего переезда некое удовольствие».

Раритетные издания из электронной коллекции Президентской библиотеки не только повествуют о жизни и деятельности Петра Великого – в них можно найти и факсимиле страниц его учебной тетради; старинных гравюр, изображающих важные эпизоды из жизни царя и памятные места, связанные с именем императора; портретов его сподвижников и многое другое.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки