В Калининградской области участниками военной ипотеки стали более 5 тысяч военнослужащих

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В Калининградской области с начала функционирования накопительно-ипотечной системы более 5,3 тысяч военнослужащих приобрели в собственность квартиры и жилые дома на общую сумму более 16 миллиардов рублей.

В Калининградской области в 2017 году участниками НИС приобретено 247 квартир. С начала года военнослужащими уже заключено 36 сделок в строящихся домах, а также приобретено 5 жилых домов с земельным участком. При этом средняя площадь приобретаемой квартиры на вторичном рынке составляет 60,9 квадратных метров, а средняя стоимость одного квадратного метра 50,9 тысяч рублей. В новостройках средняя площадь квартиры составляет 68,8 квадратных метров, а средняя стоимость одного квадратного метра 47,9 тысяч рублей.

Средняя площадь индивидуальных жилых домов с земельным участком составила 139,5 квадратных метров при стоимости 22,9 тыс. рублей за кв.м.

Кроме того, с 18 марта 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 7 марта 2017 г. № 32-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 15 Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».

Федеральный закон дополняет перечень оснований увольнения с военной службы для восстановления участникам накопительно-ипотечной системы накоплений для жилищного обеспечения при заключении ими новых контрактов о прохождении военной службы.

Участникам НИС, уволенным с военной службы после вступления в силу указанного Федерального закона (18 марта 2017 г.) по истечении срока контракта, по собственному желанию при наличии уважительных причин в соответствии с заключением аттестационной комиссии, в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении военнослужащего условий контракта, при заключении нового контракта накопления для жилищного обеспечения будут восстановлены. Стоит отметить, что указанным военнослужащим, которые воспользовались целевым жилищным займом с привлечением ипотечного кредита, и заключившим новые контракты, ФГКУ «Росвоенипотека» возобновит погашение кредитов.

Кроме того, указанные военнослужащие, уволенные с военной службы без права на использования накоплений после 18 марта 2017 года, возвращают средства без уплаты процентов.

Источник: пресс-служба Балтийского флота