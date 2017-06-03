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/Общество/

Болельщиков и зрителей «Бизон-Трек-Шоу-2017» в Ростовской области пригласят на военную службу по контракту

Мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту в войсках Южного военного округа будет развернут во время проведения одного из самых зрелищных мероприятий в Ростовской области - турнира по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу-2017».

В ходе весенней призывной кампании среди призывников, имеющих среднее техническое образование,  отмечен рост желающих поступить на военную службу по контракту. Ожидается, что и лучшие водители сельхозтехники также проявят заинтересованность в выборе службы в войсках ЮВО.

Кроме того для зрителей и участников конкурса механизаторов будут развернуты полевые кухни с солдатской кашей.

Единственные в России гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» проводятся в Ростовской области с 2002 года. В состязаниях приняли участие более 300 сельских гонщиков. Ежегодно «Бизон-Трек-Шоу» посещают около 30 тысяч зрителей.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Общество

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