Болельщиков и зрителей «Бизон-Трек-Шоу-2017» в Ростовской области пригласят на военную службу по контракту

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Мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту в войсках Южного военного округа будет развернут во время проведения одного из самых зрелищных мероприятий в Ростовской области - турнира по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу-2017».

В ходе весенней призывной кампании среди призывников, имеющих среднее техническое образование, отмечен рост желающих поступить на военную службу по контракту. Ожидается, что и лучшие водители сельхозтехники также проявят заинтересованность в выборе службы в войсках ЮВО.

Кроме того для зрителей и участников конкурса механизаторов будут развернуты полевые кухни с солдатской кашей.

Единственные в России гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» проводятся в Ростовской области с 2002 года. В состязаниях приняли участие более 300 сельских гонщиков. Ежегодно «Бизон-Трек-Шоу» посещают около 30 тысяч зрителей.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа