В России хотят создать институт государственных нянь и телефон экстренной помощи семьям

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Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о планах по созданию в России института сертифицированных государственных нянь, а также о скором появлении единой службы помощи семье.

По словам Кузнецовой, "сейчас порядка 320 тыс. детей нуждаются в решении этой проблемы", а более 5 млн матерей воспитывают детей в одиночку.

Кузнецова и глава Башкирии Рустэм Хамитов обсудили вопрос о возможности пилотной реализации проекта по сертифицированным государственным няням. Предполагается, что дошкольным образованием будет заниматься не только система образования, но эта функция также будет подразумеваться в системе социальной защиты.

Предполагается, что государственные няни будут социальными работниками.

"Они будут обладать специальными знаниями и иметь сертификат, это позволит сделать помощь детям в возрасте до 3 лет более гибкой. Необязательно для этого строить детский сад, присмотр за детьми до 3 лет можно будет осуществлять более гибким форматом. Многим мамам, в том числе и после 30, когда они имеют трудовую занятость, боятся ее лишиться, это поможет подумать о рождении следующих детей. Поможет и молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - пояснила омбудсмен.

Детский омбудсмен сообщила также, что услуги государственной няни будут оплачиваться государством, взимать плату с родителей не планируется.

Источник: ТАСС