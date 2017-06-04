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/Общество/

Новороссийск получит субсидии в рамках госпрограммы «Доступная среда»

Кроме Новороссийска еще  10 муниципалитетов Краснодарского края получат субсидии в рамках госпрограммы «Доступная среда»

Соответствующее постановление подписал глава края Вениамин Кондратьев.

Объем субсидий из регионального бюджета составит почти 7 млн рублей. Эти средства пойдут на обеспечение доступности для маломобильных граждан остановок и пешеходных переходов, расположенных на дорогах местного значения. Объекты будут оснащены пандусами и тактильной плиткой.

В список вошли Краснодар, Новороссийск, Абинское, Апшеронское, Белореченское, Ейское, Славянское, Тихорецкое, Туапсинское городские поселения, а также Динское и Холмское сельские поселения.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Общество

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