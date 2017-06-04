На экономическом форуме в Санкт-Петербурге ПАО «НКХП» и администрация Новороссийска и подписали инвестиционное соглашение

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В рамках этого соглашения инвестор примет участие в реставрации дома культуры им С.Д. Маркова.

Сегодня, 2 июня, на Международном экономическом форуме глава Новороссийска Игорь Дяченко и генеральный директор ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» подписали соглашение о взаимодействии, при реализации инвестиционных проектов.

Инвестиционный проект ПАО «НКХП» рассчитан до 2020 года, общий объем инвестиций составит 12 млрд. рублей. Инвестор планирует строительство двух новых зернохранилищ объемами 110 тыс. тонн и 300 тыс. тонн, реконструкцию железнодорожной, автомобильной и портовой инфраструктуры. Благодаря реализации проекта будут созданы 320 новых рабочих мест для новороссийцев.

Также, в рамках подписанного соглашения ПАО «НКХП» профинансирует проектные работы по реконструкции дома культуры им. С.Д. Маркова и примет участие в финансировании реставрационно-восстановительных работ.

По словам Игоря Дяченко, «Сегодня ПАО «НКХП» подтвердило данное ранее обещание выступить партнером по восстановлению знакового для новороссийцев здания. Надо отметить, что ПАО «НКХ» - пример социально-ответственного бизнеса, который всегда помогает Новороссийску в решении важных городских задач. Благодаря соглашению, мы сможем вернуть былой облик дому культуры им. С.Д. Маркова, что было бы невозможно сделать только средствами городского бюджета».

Здание дома культуры имени С. Маркова было построено в 1913 году. К самому ДК им. Маркова у новороссийцев особое отношение. В 1950-60-е годы он был центром культурной жизни города. Дом культуры является одним из старейших учреждений культуры города, уступая по возрасту лишь библиотеке им. Э.Э. Баллиона (ранее библиотеки им. М. Горького), основанной в 1894 году. По данным краеведа Александр Герасименко, идея строительства клуба возникла в 1911 году, когда управление Владикавказской железной дороги решило открывать клубы для рабочих в местах нахождения железнодорожных станций. Свое нынешнее имя дом культуры получил после трагической смерти члена Реввоенсовета Кавказского фронта, руководителя Кавказского округа путей сообщения Сергея Маркова, которого вместе с женой подло убили в 1922 году белогвардейцы в Дагестане.

*Публикуется без правок и исправлений.

Фото Пресс-служба администрации МО Новороссийск

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск