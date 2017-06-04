В Крыму организовали митинг против «крымских жуликов и бестолковых местных чиновников»

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Жители Коктебеля собрались на акцию протеста, так как местные власти отдали под застройку уникальную историческую местность. Речь идёт о тропе к месту захоронения Максимилиана Волошина, которую начали застраивать жилыми зданиями. Собщает mirsegondya

На митинге крымчане обратились к российскому президенту, попросив защиты от «бестолковых чиновников». Однако, эта проблема, к сожалению, не единственная в регионе, пишет блогер. Недавно началась активная стройка и на единственном чистом пляже Коктебеля. На тендер выставили санаторий «Прибой». Продав его за 20 миллионов рублей, на его месте началось строительство, сопровождающееся вырубкой деревьев и растений.

«Ситуация в Крыму накаляется и основная проблема это кадровые решения, которые полностью не соответствуют действительности. Не понимаю куда катится Крым. Я много раз высказывал опасения, что ситуация рванёт и она рванула. Люди устали терпеть. Крымские чиновники не слышат людей, которые просто в шоке от происходящего», — пишет местный житель.