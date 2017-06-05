Власти Саратовской области приказали медикам сообщать полиции о лишенных девственности школьницах

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Врачей Саратовской области обязали сообщать в полицию о несовершеннолетних пациентках, лишенных девственности. Соответствующий приказ, подписанный главой регионального минздрава Владимиром Шульдяковым, размещен на страницах официального публикатора правовой информации. Сообщает Саратовское издание "Свободные Новости"

В частности, главные врачи подведомственных минздраву учреждений обязаны организовать незамедлительное предоставление дежурным службам органов внутренних дел и управлению по охране материнства и детства министерства здравоохранения области данных «об установленных случаях беременности несовершеннолетних девочек, возникшей до достижения ими шестнадцатилетнего возраста, и ее прерывания», «о поступлении родильниц, рожениц, беременность которых наступила в возрасте до шестнадцати лет» и «о выявлении в ходе оказания медицинской помощи несовершеннолетним, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, нарушений целостности девственной плевы у девочек и/или заболеваний передающихся половым путем».

Комментарий министерства здравоохранения области

Приказом министерства здравоохранения области от 30.05.2017 года № 82-п «О предоставлении информации» проведено нормативное регулирование вопросов предоставления информации органам внутренних дел об установленных случаях беременности несовершеннолетних и ее прерывания.

Данный нормативный документ принят в целях своевременного информирования о фактах посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, органов , которые в пределах своей компетенции могут решить вопрос о возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 134 УК РФ. Указанной статьей установлена уголовная ответственность лиц, допустивших действия сексуального характера в отношении лиц, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возраста, с целью уголовно-правовой охраны детей и подростков, обеспечения своевременного реагирования на факты совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также в соответствии с обращением в министерство здравоохранения области следственных органов.

Говоря о врачебной тайне, следует иметь ввиду, что Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлены случаи, когда предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается. К таким случаям отнесен случай информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий.

До принятия приказа министерством здравоохранения была проведена предварительная работа. Приказ разрабатывался по инициативе Следственного управления по Саратовской области. Проект приказа проходил соответствующее согласование в прокуратуре области, получено положительное заключение.