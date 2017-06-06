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/Общество/

Молодь русского осетра выпустят в естественную среду по экопрограмме Крымского моста

На Таманском полуострове началась реализация трехлетней программы по искусственному воспроизводству и выпуску в естественную среду обитания мальков русского осетра. Она проводится в рамках экологической программы проекта Крымского моста.

До конца 2019 года в водоемы Кубани будет выпущено 1,5 млн мальков русского осетра. Работа разделена на 3 этапа. Первый выпуск молоди в реку Кубань – это 500 тысяч штук – запланирован до конца июня 2017 года. Выращивают рыбу специалисты рыбопитомников Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Они уже завершили инкубацию икры, взятой от маточного стада.

«Для получения икры осетра нужно растить 10-12 лет, эта рыба долго созревает. Проводить забор икры у созревших осетров можно всего раз в 2-3 года, без угрозы для жизни рыбы. Поэтому мы считаем каждую икринку большой ценностью и следим за ее развитием. Из икры, взятой у маточного стада по программе Крымского моста, уже появились личинки. Сейчас каждая весит 50 миллиграммов. К моменту выпуска в июне средний вес малька составит не менее 1,5 граммов», - рассказала начальник инкубационного цеха Наталья Зеленская.

«Согласно многолетним наблюдениям, численность осетровых в Азово-Черноморском регионе снижается, в частности, из-за браконьерского промысла. Поддержать популяцию получается только путем промышленного возврата. Ежегодно рыбоводное хозяйство Кубани выращивает и выпускает в водоемы около 5 млн штук молоди осетра и севрюги. Экологические мероприятия в рамках Крымского моста позволят сделать еще больше для сохранения уникального генофонда азовских подвидов осетровых», - рассказала ведущий инженер по охране окружающей среды ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова.

Программа экологического сопровождения проекта Крымского моста была проработана еще на этапе проектирования объекта. Она включает компенсационные мероприятия, а также регулярный экологический мониторинг на стройплощадке и прилегающих территориях. Влияние строительства на состояние биоресурсов, воздуха, почвы, акватории Черного и Азовского морей, поверхностных вод, орнитофауны, растительного и животного мира контролируют специалисты целого ряда российских институтов и организаций.

«Мы наблюдаем за дельфинами в Керченском проливе. Стройка их не пугает. Они подходят совсем близко, охотятся на рыб. Строители фотографируют их во время обеденного перерыва и уже различают афалин, азовок и белобочек. Здесь все понимают важность природоохранных мероприятий. Для того, чтобы стройка как можно меньше мешала морским обитателям, регулярно контролируется уровень шума, а также интенсивность освещения морских рабочих участков в темное время суток», - рассказала ведущий специалист по экологии мостоотряда Елена Корнева.

Экологический мониторинг также проводится на компенсационных участках – территориях за пределами большой стройки, на которые в 2015 году было перемещено около 3 тысяч экземпляров краснокнижных растений и более 100 особей редких животных, а также пернатые из зоны активных строительно-монтажных работ. На протяжении двух лет специалисты ведут учет пересаженных растений бельвалии сарматской, касатика карликового, катрана морского, молочая прибрежного, морской горчицы эвксинской и других, контролируют численность и плотность популяций.

«Сейчас мы проводим количественный учет бельвалии сарматской, вида, занесенного в Красную книгу РФ и Красную книгу Краснодарского края. Это многолетнее луковичное растение, которое цветёт и плодоносит весной. В конце мая заканчивается ее вегетация. Мы видим, что она благополучно отцвела, дает семена и уходит в состояние покоя. Бельвалию мы перенесли на этот компенсационный участок со степных склонов окрестностей Тузлинской косы, когда еще шла подготовка к строительству моста», - рассказала доцент кафедры ботаники Южного федерального университета Ольга Ермолаева.

Компенсационные участки стали местом сосредоточений гнездящихся, пролетных, зимующих и кочующих птиц, которые переместились сюда с территории строительства моста. Для создания привлекательных условий для пернатых оборудованы кормовые станции и места для отдыха в репродуктивный период: установлены плоты, кормушки и искусственные гнездовья.

В ходе весеннего мониторинга орнитофауны на этих участках ученые насчитали более 8,7 тысяч особей 49 видов, 8 из которых занесены в Красные книги РФ и Краснодарского края. Наиболее многочисленным стал отряд гусеобразных: количество лебедей, гусей и уток превысило 6,5 тысяч особей. Замечены многочисленные скопления морского голубка и пестроносой крачки.

Источник: Росавтодор

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Категория: Новости / Общество

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