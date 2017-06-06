Двое подростков на попутках проехали от Челябинска до Кубани

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В Ленинградском районе сотрудники полиции разыскали двух девочек, находившихся в розыске. Подростки 13 и 15 лет ушли из дома в Челябинской области и несколько дней не давали о себе знать.

В Отделе полиции девочки пояснили, что отправились на море на попутных машинах, не имея при себе ни денег, ни документов, удостоверяющих личность.

В настоящее время подростки переданы родителям.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю