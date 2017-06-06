Косачев: Русский мир всегда имел свойство быть шире границ самой России

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В рамках Международного Ливадийского форума состоялось заседание секции «Концепция Русского мира: поворотные моменты истории».

В рамках III Международного Ливадийского форума состоялось заседание секции №1 «Концепция Русского мира: поворотные моменты истории». Вел заседание председатель Комитета СФ по международным деламКонстантин Косачев .

По словам сенатора, тема обсуждения имеет множество измерений, поскольку находится на стыке истории, культуры и политики. «Невозможно обсуждать концепцию и феномен Русского мира без оценки исторического опыта Российского государства и тех важнейших поворотных событий, которые в течение XX века несколько раз радикально меняли социально-экономический и политический уклад в нашей стране», — подчеркнул Константин Косачев.

Глава Комитета СФ отметил, что Русский мир всегда имел свойство быть шире границ самой России и обладать притягательностью даже для тех народов, национальные государства которых сегодня проводят линию на разрыв любых связей с Россией. «На примере некоторых соседних стран мы видим, что сугубо культурологическое понятие Русского мира местные элиты начинают политизировать и демонизировать, пытаясь формировать новые, чаще всего искусственные идентичности, основанные на антироссийских подходах. Хотя еще мы хорошо знаем, что порой запреты сами выступают лучшим способом популяризации».

Константин Косачев обратил внимание, что форум проходит в год столетия Русской революции. Эта юбилейная дата дает возможность непредвзято проанализировать последствия Февраля и Октября 1917 года, которые до сих влияют на современность.

Сенатор напомнил, что за прошедшие сто лет наш народ стал дважды разделенным. «Это тяжелейшее испытание, которое, однако, не сломило его. В контексте сегодняшней дискуссии эта проблема ставит перед современным Российским государством ряд задач, подходы к решению мы обсудили на секции».

Среди важных тем Константин Косачев назвал укрепление в современном российском обществе ценностей единства и гражданской солидарности. «Пожалуй, ни для одного народа мира это не актуально так, как для нашего, поэтому для русских это не идеологическая, а практическая задача. Ибо большинство наших проблем проистекает от трагических расколов».

Другой серьезный аспект, отметил сенатор, сохранение русского исторического наследия за рубежом, в том числе исторически значимых памятников и захоронений. «Это – следы и артефакты Русской Цивилизации на нашей планете, и на нас лежит ответственность за их сохранение».

Константин Косачев обратил внимание на необходимость защиты и популяризации основ Русского мира на постсоветском пространстве и в дальнем зарубежье, равно как и защита прав соотечественников. Это сугубо гуманитарная задача, поскольку речь идет о правах людей, гарантированных международными конвенциями, подчеркнул он.

Парламентарий призвал к противодействию попыткам фальсификации истории и навязыванию антироссийских исторических концепций, на которых воспитывают новые поколения. «Мы должны отстаивать ценности и принципы Русского мира ради тех людей, которые ждут от нас поддержки словом и делом».

Сенатор также рассказал о той работе, которую в последние полтора года проводит Совет Федерации на данном направлении.

В ходе секции были выработаны предложения в проект резолюции III Ливадийского форума.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, зарубежные гости и представители российского научного и экспертного сообщества.

Источник: Совет Федерации