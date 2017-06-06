Жители Донбасса сохранили свой родной русский язык — Александр Захарченко

/Общество/

В понедельник, 5 июня, в Ялте во время участия в XI Международном фестивале «Великое русское слово» Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко рассказал о важности сохранения родного языка.

«Великое русское слово многогранно. Это и молитва, и песня матери и колыбельная. Великое русское слово это и оружие. Двадцать лет Украина пыталась искоренить русский язык. Была насильственная украинизация. Сейчас Украина пытается ввести запрет на русский язык. Но был язык, было слово, и народ выстоял», — подчеркнул Александр Захарченко.

Глава Республики отметил, что русский язык нужно беречь. «Как любое оружие, русское слово должно оттачиваться, должно храниться в надежном месте. Его надо беречь. В этом – залог успеха. Это не только слово. Это – наша жизнь», — сказал Александр Захарченко.

Источник: Совет Министров ДНР