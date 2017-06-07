ФАС: ООО «Лента» создавало дискриминационные условия для поставщиков алкогольной продукции

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Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда г. Москвы без изменения, апелляционную жалобу ООО «Лента» - без удовлетворения.

В июне 2016 года ФАС России признала ООО «Лента» нарушившим Закон о торговле (пункт 1 части 1 статьи 13). Ритейлер создал дискриминационные условия для поставщиков винной алкогольной продукцию при оказании маркетинговых услуг в 2013-2015 годах.

Торговая сеть взимала с поставщиков вина различную плату за одинаковый объем оказанных услуг по размещению товара, а также за информацию о нем в каталоге «Лента товаров».

Действия ООО «Лента» создали дискриминационные условия для отдельных поставщиков алкогольной продукции. В целях обеспечения конкуренции ФАС выдала компании предписание об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, служба возбудила 41 административное дело, по итогам рассмотрения которых составила 37 постановлений о привлечении ООО «Лента» к административной ответственности в виде штрафа (в соответствии с ч. 1 ст. 14.40 КоАП РФ). 4 административных дела были прекращены в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Общая сумма штрафов составила 74 млн рублей.

Компания намеревалась оспорить акты антимонопольного органа, однако апелляция оставила решение арбитражного суда без изменений, тем самым признав законность актов ФАС России.

«Суд поддержал подходы антимонопольной службы при доказывании дискриминационных условий, создаваемых торговыми сетями. Недобросовестные практики ритейлеров в отношении поставщиков продовольственных товаров находятся под пристальным вниманием ФАС», - отметила заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Екатерина Урюкина.

Источник: ФАС РФ