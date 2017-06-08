Конфликт исчерпан

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Сегодня в штабе новороссийского казачества атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин разбирал конфликт, возникший несколько дней назад между семейной парой и казаками, которые как члены ДНД несли службу ограждая съемочную группу от зевак.

В ходе личной встречи, на которой присутствовали все участники конфликта со стороны казаков и супруга гражданина, повздорившего с казаками, выяснилось, что к моменту встречи гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Степень опьянения стороны оценивают по-разному, но женщина (фамилию и фото редакция не публикует по этическим соображениям) не отрицает, что муж был выпившим. Кроме того, в ходе «очной ставки» обнаружилось, что главная причина конфликта - желание выпившего мужчины пройти домой по привычному маршруту. Дружинник вставший на дороге вывел нетрезвого мужчину из «душевного равновесия», и тот попытался убедить казака пропустить его используя ненормативную лексику. После непродолжительной перебранки и толчков, супругов проводили к дому.

Стоит отметить, что мужчина, по неизвестным причинам, отправил на разговор с казаками жену. Сергей Савотин предположил, что гражданину стало стыдно за своё поведение. Обращаясь к супруге «героя» и подчинённым, Савотин отметил, что причина сегодняшнего разговора - излишний гуманизм и мягкость со стороны казаков.

- Если гражданин не понимает, хамит или лезет в драку - вызывайте полицию. Если бы вы вызвали наряд, гражданин получил бы штраф или административный арест. И никакого конфликта. Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения это административное правонарушение. Кроме того, Сергей Савотин попросил передать шумному гражданину, что злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника полиции или народного дружинника грозит административным арестом на срок до пятнадцати суток.