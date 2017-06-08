О том, как туапсинцы пытаются вернуть себе дорогу домой

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Чистое море и дикий пляж недалеко от садового товарищества «Горка» много лет привлекал знающих эту «тайную тропу» отдыхающих. Сюда можно было подъехать на машине практически к берегу моря. Тогда как до городского пляжа топать нужно четверть часа пешком от ближайшей парковки. Местные пользовались этой дорогой также, чтобы существенно сократить путь до города и объехать таким образом пробки. Но в 2012 году все изменилось.

Территория, по которой проходила привычная дорога, была поделена на земельные участки и передана в аренду, а потом продана в собственность под садоводство некому Гильбергу А.С. Как утверждают авторы письма, по участкам проходил ручей и они были свидетелями того, как новый хозяин залил ручей бетоном, не предусмотрев при строительстве дренажные отверстия. Также они подтверждают , что через грунтовую дорогу была прорыта траншея, и таким образом излюбленная туапсинцами дорога оказалась под угрозой размыва дождем.

Председатель местного ТОСа Сергей Карташов забил по этому поводу тревогу. Он направил кучу писем и запросов , чтобы спасти не только эту нужную людям дорогу, но и защитить их право на открытый доступ к морю . Члены ТОС вместе с представителем лесхоза обратились по этому вопросу в Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру, в настоящее время ожидают ответ.

Для собственного удобства в 2013 году хозяин земли решил установить на дороге шлагбаум. Автомобилисты столкнулись со шлагбаумом, и народ этот факт возмутил. Они стали жаловаться во все инстанции, шлагбаум убрали. Однако вскоре на его месте появился уже бетонный блок. На новое обращение жителей откликнулась местная власть, 13 августа 2015 года блок был демонтирован. В суд поступило заявление господина Гильберга к администрации города Туапсе, а 24 сентября 2016 года собственник установил вместо блока железные ворота.

Какое-то время ворота были постоянно открыты, что позволяло жителям вздохнуть с облегчением, но теперь они закрыты круглосуточно и перекрывают не только проезд автотранспорта, но и проход пешеходам. Теперь местным жителям не остается иного пути, как карабкаться по пригорку, чтобы дойти до собственных домовладений. В большинстве случаев это пенсионеры и дети, которые не имеют возможности на автомобиле выезжать на трассу. Эта дорога для них единственная возможность добраться до электрички и автобусной остановки, которая находится в двух шагах от участка Гильберга. Людям существенно ухудшили условия жизни, их лишили привычного удобного пути.

На вопрос, почему блок посчитали незаконным препятствием, а железные ворота нет, жители получили ответ. Гильберг выиграл суд, который признал действия администрации незаконными, а точнее, недействительным постановление администрации Туапсинского городского поселения от 15 июля 2015 года, согласно которому на данных участках устанавливался сервитут (право свободного прохода). Дело в том, что постановление подписали, но сами сервитуты в муниципальную собственность не зарегистрировали, чем и воспользовался господин Гильберг.

У граждан возник резонный вопрос, почему не зарегистрировали сервитут, за который местные жители боролись 4 года? Пришедший за ответом в администрацию города председатель ТОС Сергей Картушов был, мягко говоря, удивлен. Ему ответили, что сами жители высказались за отказ от сервитута, на что администрация отреагировала в духе: на нет и суда нет. Более того, выяснилось, что 24 сентября 2015 года эта земля из рекреационной зоны срочно была перерегистрирована в земли сельхозназначений якобы по решению городского Совета. Опять-таки, об этом, судя по бумагам, просили люди, которые утверждают , что с подобной просьбой не обращались!

Запутавшись окончательно, представители ТОС обратились на этот раз к депутату Государственной Думы В.И. Синяговскому и в редакцию «Новой газеты Кубани». Владимир Ильич высказался недвусмысленно в защиту интересов граждан. Синяговский известен своей решимостью и настойчивостью, когда речь идет о защите простых людей, да и журналисты НГК считают, что туапсинцев незаслуженно обидели.

Мы, в свою очередь, обратились за разъяснениями к начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Туапсе Максиму Коркишко:

- Мы этой историей занимаемся, наверное, лет 7. Хочу подчеркнуть, что всегда выступали на стороне жителей улиц Дачная, Лазурная и Ключевая. Гражданину Гильбергу были выделены земельные участки под садоводство. Ввиду частых жалоб на него мы изначально на эти участки установили сервитуты там, где жители просили проезд. По поводу информации, что сервитуты были сняты из-за того, что не были зарегистрированы, замечу, что все сервитуты устанавливаются по итогам публичных слушаний. Один сервитут успели зарегистрировать, но он впоследствии был отменен по решению суда. А два других даже не прошли публичные слушания из-за прошедшего в то время судебного процесса в отношении администрации и решения суда о признании о неправомерности ее действий. Сейчас, уже примерно полтора года, как исковые заявления поданы уже администрацией в отношении Гильберга. Два судебных процесса: по изъятию земельных участков и отдельный - по установке незаконного ограждения. Это как раз те самые металлические ворота. При этом хотелось бы отметить, в чем не правы жители улиц. Они всюду заявляют, что ограничен доступ к пляжу, но эта территория пляжем не является. Однако по ней жители привыкли на своем личном авто проезжать к пляжу, чего по закону делать нельзя. Так что комиссия, давшая в свое время добро на установку бетонного блока в 2015 году, в принципе, приняла правомочное решение. А администрация учла то, что преграждается проезд не только личному автотранспорту, но и аварийной технике, так что блок все же был убран, - прокомментировал Максим Владимирович.

Мы также попросили его дать комментарий о правомочности передачи этих участков Гильбергу, раз уж сейчас администрация борется за их изъятие:

- В свое время Гильберг получил эти земли по результатам торгов. На тот момент все было законно. Все аргументы на тему рекреационной зоны и прочего недействительны, потому что эти постановления были приняты уже после. Соответственно, и судебный процесс по изъятию этих участков сейчас ведется на основании этих новых постановлений, - ответил чиновник.

В апреле этого года жителям был предложен компромисс: ворота раздора останутся на прежнем месте, закрывая проезд автотранспорту, но пешеходам проход будет свободен. От компромисса все 8 членов квартального комитета, кроме 9-го - самого Сергея Картушова (которому проезд автомобилем не принципиален), отказались. Жители, по их словам, намерены добиться признания участков незаконно переданными в собственность господину Гильбергу. Редакция НГК намерена следить за развитием этой, на первый взгляд, незатейливой истории. О том, как граждан сгоняют с насиженных мест, наша газета писала не раз. Надеемся, что совместными действиями прессы и власти: исполнительной и законодательной - мы сможем вернуть туапсинцам их привычный уклад жизни.

Источник: «Новая Газета Кубани»